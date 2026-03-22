Трамп пригрозил заменить сотрудников аэропортов агентами ICE из-за споров по бюджету

Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала следующей недели он начнет переброску сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в аэропорты, если «фашиствующие демократы» не поддержат законопроект о финансировании Министерства внутренней безопасности (МВБ).

«Они (агенты ICE.— “Ъ”) обеспечат такую безопасность, какой еще никто не видел, включая немедленный арест всех нелегальных иммигрантов, проникших в нашу страну, при этом особый упор будет сделан на выходцев из Сомали, которые при одобрении коррумпированного губернатора, генерального прокурора и конгрессвумен Ильхан Омар полностью разрушили некогда великий штат Миннесота»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

В МВБ, в котором месяц назад начался частичный шатдаун из-за проблем с финансированием, входит управление транспортной безопасности (TSA) США. Ведомство, сотрудники которого досматривают пассажиров и багаж, первым ощутило последствия бюджетного кризиса. Многие работники TSA перестали получать зарплату, и, по сообщениям профсоюзов, они вынуждены сдавать кровь, работать курьерами или таксистами, чтобы выжить, передает The Wall Street Journal. Некоторые аэропорты США начали выдавать им ваучеры на питание, отмечает газета.

Работники TSA начали увольняться и не выходить на работу. Все это уже привело к многочасовым очередям в аэропортах, добавляет WSJ.

Финансирование МВБ заблокировано из-за спора американских законодателей по вопросам иммиграционного контроля. Демократы в Сенате требуют ограничений для агентов ICE, республиканцы выступают против. При этом шатдаун не затрагивает работу ICE, также входящей в структуру МВБ. У агентства есть отдельный доступ к бюджетным средствам по закону, принятому в прошлом году.