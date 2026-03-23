Двое россиян вошли в число лучших игроков дня НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Знаменитый снайпер в домашнем матче против «Колорадо Эвеланш» (2:3 после овертайма) отметился голом, который стал 1000-м в его североамериканской карьере, если учитывать и матчи регулярных чемпионатов, и встречи play-off.

Третьей звездой дня был назван российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Он завершил «на ноль» домашнюю встречу против «Колумбус Блю Джекетс» (1:0), отразив 26 бросков. Сорокин повторил рекорд клуба по количеству «сухих» матчей за сезон — 7. Прежде это в середине 1970-х удавалось американцу Гленну Решу, а пять лет назад — россиянину Семену Варламову.

Форвард Никита Кучеров отметился результативной передачей в выездном матче против «Калгари Флеймс» (3:4 после овертайма). Таким образом, он укрепился на верхушке таблицы. Теперь на счету россиянина 119 очков (40 голов + 79 передач). У его ближайшего преследователя канадца Коннора Макдэвида 116 баллов (38+78).

Арнольд Кабанов