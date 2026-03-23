Пилоты пострадали при столкновении самолета и пожарной машины в Нью-Йорке

При столкновении пассажирского самолета и пожарной машины на летном поле аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке пострадали в том числе летчики, сообщает NBC News. По предварительным данным, прибывший из Монреаля рейс Air Canada Express столкнулся со спецтехникой сразу после приземления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bing Guan / Reuters Фото: Bing Guan / Reuters

СМИ писали, что четверо пострадавших в инциденте — сотрудники пожарной службы, находившиеся в машине. Однако NBC News уточняет, что тяжелые травмы также получили первый и второй пилоты. Сообщается, что у них переломы нижних конечностей.

О пострадавших среди пассажиров данные не поступали. Причины столкновения пока неизвестны.