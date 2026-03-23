Пилоты пострадали при столкновении самолета и пожарной машины в Нью-Йорке
При столкновении пассажирского самолета и пожарной машины на летном поле аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке пострадали в том числе летчики, сообщает NBC News. По предварительным данным, прибывший из Монреаля рейс Air Canada Express столкнулся со спецтехникой сразу после приземления.
СМИ писали, что четверо пострадавших в инциденте — сотрудники пожарной службы, находившиеся в машине. Однако NBC News уточняет, что тяжелые травмы также получили первый и второй пилоты. Сообщается, что у них переломы нижних конечностей.
О пострадавших среди пассажиров данные не поступали. Причины столкновения пока неизвестны.