Аэропорт Нью-Йорка Ла-Гуардия закрыт после столкновения самолета с пожарной машиной

Четверо сотрудников пожарной службы Нью-Йорка получили тяжелые травмы при столкновении пассажирского самолета и пожарной машины в аэропорту Ла-Гуардия.

Рейс Air Canada прибыл в Нью-Йорк из Монреаля. Около 23:40 по местному времени, вскоре после приземления, лайнер столкнулся со спецтехникой. Четверо пожарных находятся в критическом состоянии, пишет New York Post.

Согласно фотографиям и видеозаписям очевидцев, Bombardier CRJ-900 столкнулся с машиной на большой скорости. В результате носовая часть лайнера получила сильные повреждения. Данных о пострадавших на борту не поступало.

По данным Flightradar24, работа аэропорта временно приостановлена.