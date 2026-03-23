Первая ракетка мира Алькарас не прошел в четвертый круг «мастерса» в Майами

Лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас проиграл американцу Себастьяну Корде, занимающему в нем 36-е место, в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters в Майами.

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:4 в пользу представителя США. Она продлилась 2 часа 20 минут. В четвертом круге Корда сыграет со 151-й ракеткой мира испанцем Мартином Ландалусе, который позже не пропустил в эту стадию россиянина Карена Хачанова.

Карлосу Алькарасу 22 года, на его счету 26 титулов, из которых семь были завоеваны на турнирах Большого шлема. 25-летний Себастьян Корда трижды побеждал на соревнованиях под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема его личным рекордом является выход в четвертьфинал Australian Open.

Турнир в Майами завершится в воскресенье, 29 марта. Его призовой фонд превышает $9,4 млн.

Арнольд Кабанов