Звезды отеля: Росаккредитация присвоила отелю «Шермонт» «пятерку»

Федеральная служба по аккредитации присвоила пять звезд отелю «Шермонт», расположенному на популярном горнолыжном курорте Шерегеш. Этот статус подтверждает высококлассный уровень сервиса и соответствие заявленной категории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено УК «Шермонт» Фото: Предоставлено УК «Шермонт»

11-этажный гостиничный комплекс построен девелопером «УГМК-Застройщик» в рекордные 2,5 года и введен в эксплуатацию в декабре 2025 года. Отель включает 290 номеров различных категорий – от стандартов до пентхаусов с террасами под открытым небом. Отель ориентирован на круглогодичную работу, поэтому независимо от сезона гости найдут в «Шермонте» полный перечень необходимых услуг и развлечений. В числе ключевых объектов – лобби-бар на первом этаже и панорамный двухуровневый ресторан на 182 места с русской и европейской кухней, караоке-клуб TRUFF.

Фото: Предоставлено УК «Шермонт»

На втором этаже тренажерный зал оснащен высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых брендов – велотренажерами, беговыми дорожками, эллипсами, зоной свободных весов, пространством для йоги и пилатеса. Для оздоровления и релаксации гостей предусмотрены две сибирские бани.

Для деловых мероприятий на третьем этаже созданы два конференц-зала на 80 и 115 мест и две комнаты для переговоров на 8 человек каждая.

Отель позаботился и о маленьких гостях. В детской комнате они могут провести время под присмотром персонала: малыши – поиграть, порисовать, а подростки – посмотреть фильмы или посоревноваться в настольных играх или игровой приставке.

Фото: Предоставлено УК «Шермонт»

На первом этаже специально для любителей горнолыжного спорта есть ски-рум для хранения горнолыжного снаряжения и одежды. В отеле также представлен пункт проката спортивного инвентаря от известного бренда GETSKI и фирменный магазин федеральной сети «Кант». Здесь же можно воспользоваться услугами опытных инструкторов горнолыжной школы, которые помогут новичкам быстро освоить катание, а опытным спортсменам – улучшить свои навыки.

Фото: Предоставлено УК «Шермонт»

В теплое время откроется большая открытая терраса, способная принять до 500 гостей одновременно. Здесь можно организовать разнообразные мероприятия: вечеринки, корпоративные события, детские программы и праздничные торжества.

Предыдущая фотография Фото: Предоставлено УК «Шермонт» Фото: Предоставлено УК «Шермонт» Следующая фотография 1 / 2

Концепция отеля предусматривает всю обеспечивающую инфраструктуру. В 100 метрах находится шестиместная канатная дорога «Шермонт», протяженностью 1,4 километра. Отсюда для любителей горных лыж и сноубординга открыты новые маршруты общей протяженностью 4 км и шириной 100 метров, связывающие соседние сектора. Трассы подходят как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Фото: Предоставлено УК «Шермонт»

В шаговой доступности от отеля также находятся различные активности: работает прокат и лыжный клуб призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта РФ Александра Бессмертных. Также открыта освещенная трасса для катания на беговых лыжах протяженностью 1,2 километра. Для удобства гостей рядом расположены кафе и паркинг.

Фото: Предоставлено УК «Шермонт»

В этом году курорт ожидает значительное расширение своей инфраструктуры: планируется ввести в эксплуатацию второй отель с открытым всесезонным бассейном, водопадами и аквамассажем, зонами отдыха с шезлонгами. Термальный комплекс также оснастят хаммамом, русской парной и саунами. Здесь начнут работу фитобар, кабинеты для физио- и спа-процедур. В следующем горнолыжном сезоне начнет работу еще одна канатная дорога гондольного типа, которая протянется до вершины горы Зеленая. Ее протяженность составит 2,4 км. Будут открыты четыре новые трассы длиной 11 километров.

Отметим, что «Шермонт» – не единственный туристический проект «УГМК-Застройщик». В Горном Алтае компания открыла парк-отель «Сказка Алтая» 5*. Он располагается недалеко от деревни Манжерок на берегу реки Катунь, в 30 минутах езды от аэропорта Горно-Алтайск. Кроме того, девелопер управляет премиальными отелями в Екатеринбурге – «Хаятт Ридженси» 5* и «Хаятт Плейс» 4*.

ООО «СЗ "УГМК-ШЕРЕГЕШ"»