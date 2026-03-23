Ura.ru: Самокиша могут исключить из ЕР после насмешки над смертью Чака Норриса

Депутата Госдумы от «Единой России» Владимира Самокиша могут исключить из партии и лишить мандата после его поста о смерти американского актера Чака Норриса. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в руководстве партии.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Собеседник издания назвал высказывания депутата недопустимыми. По словам источника, «выводы руководством будут сделаны самые жесткие, вплоть до исключения из партии и сложения им мандата».

В прошлые выходные Владимир Самокиш, комментируя новость о смерти популярного актера, написал в своем Telegram-канале, что тот «сдох». Слова депутата вызвали негативную реакцию пользователей, но на критику политик ответил оскорблениями. Сейчас пост с этой формулировкой удален. Telegram-канал «Осторожно Media» направил официальный запрос на имя председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Валентины Терешковой с просьбой дать оценку словам господина Самокиша.

Американский актер Чак Норрис умер 20 марта в возрасте 86 лет. TMZ писало, что за день до смерти актера госпитализировали из-за «неназванной чрезвычайной ситуации».