Мэр Сочи оценил готовность санатория «Металлург» к сезону

Глава города Сочи Андрей Прошунин проинспектировал подготовку к летнему курортному сезону в клиническом санатории «Металлург». Объект является одной из старейших здравниц курорта и расположен на склоне горы Бытха вблизи мацестинских источников, сообщает пресс-служба администрации курорта.

В ходе рабочей поездки мэр ознакомился с текущим состоянием инфраструктуры и обсудил с руководством учреждения планы дальнейшего развития. На момент визита загрузка номерного фонда санатория превышает 90%, что свидетельствует о стабильном спросе на санаторно-курортные услуги даже вне пикового сезона.

В рамках осмотра Андрей Прошунин посетил ключевые лечебные и рекреационные объекты комплекса. В их числе — бальнеологическое отделение, где проводятся оздоровительные процедуры, а также питьевой бювет с минеральной водой «Пластунская», функционирующий с 2007 года. Кроме того, глава города осмотрел спортивную инфраструктуру, включая крытый теннисный корт.

По данным администрации, в настоящее время в Сочи функционируют 52 объекта санаторно-курортного профиля. Санаторий «Металлург» рассматривается как один из показательных примеров сочетания исторического наследия и современных стандартов обслуживания. Высокий уровень загрузки подтверждает устойчивый интерес со стороны туристов.

Здравница представляет собой объект культурного наследия, выполненный в стиле неоклассицизма. Строительство комплекса началось в 1951 году, а первых гостей он принял в 1956 году. В текущем году санаторий готовится отметить 70-летие со дня основания.

В последние годы в учреждении проводится модернизация инфраструктуры: обновляется номерной фонд, расширяется перечень медицинских услуг, внедряются новые оздоровительные методики. В 2026 году выполнен косметический ремонт номеров, обновлена мебель, а также запланировано открытие кабинета сухих углекислых и озоновых ванн.

На территории комплекса также функционируют библиотека, спортивный центр и бассейн с морской водой. Отдельное внимание уделяется благоустройству и озеленению: санаторий располагает парковой зоной с редкими растениями, за состоянием которой ведется системный уход.

По итогам визита глава города отметил значимость сохранения природного и архитектурного наследия, а также подчеркнул роль подобных объектов в формировании туристической привлекательности курорта.

Мария Удовик