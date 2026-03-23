В Горном Алтае выявлено более 1,5 тысяч незаконных средств размещения

В Республике Алтай выявлено более 1,5 тыс. незаконных средств размещения, свыше 1,3 тыс. туробъектов прошли классификацию. Итоги завершения земельной амнистии в регионе сегодня подвел председатель регионального правительства Александр Прокопьев.

Как отметил чиновник, в ходе земельной амнистии было подано более трех тысяч заявлений на легализацию. Власти одобрили документы на более 1,6 тыс. участков. «Около 730 земельных участков переведены в категорию особо охраняемых территорий и объектов общей площадью более 1,5 тыс. гектаров»,— отметил господин Прокопьев.

В отношении 845 участков, отнесенных к землям населенных пунктов, установлена возможность изменения вида разрешенного использования.

Как писал «Ъ-Сибирь», ожидается, что легализация средств размещения туристического бизнеса принесет Республике Алтай, помимо налоговых отчислений, дополнительно около 0,5 млрд руб. в год собственных доходов.

