Часть доходов от легализации турбизнеса в Горном Алтае потратят на медицину

Легализация средств размещения туристического бизнеса принесет Республике Алтай, помимо налоговых отчислений, дополнительно около 0,5 млрд руб. в год собственных доходов. Об этом глава региона Андрей Турчак сообщил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину в ходе беседы, состоявшейся 23 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Председатель федерального правительства находится в Горном Алтае в рабочей поездке. Стенограмма беседы опубликована на сайте кабмина. Как уточнил господин Турчак, третью часть названной суммы «мы будем тратить на поддержку здравоохранения, в частности, на развитие службы экстренной медицинской помощи».

Всего в ходе «земельной амнистии» в добровольном порядке легализуются около 800 средств размещения из примерно 1,5 тыс. существующих. Как писал «Ъ-Сибирь», до 30 сентября предстоит внести изменения в генпланы и правила землепользования муниципалитетов с учетом легализованных объектов, до 30 ноября собственники турбаз должны поставить их на учет.

В 2024 году собственные налоговые и неналоговые доходы республики выросли почти на 35% по сравнению с 2023 годом, до 13,3 млрд руб.

Валерий Лавский