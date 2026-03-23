Курс южнокорейской воны упал до уровня 2009 года

Южнокорейская валюта торгуется с резким снижением по отношению к доллару США, опустившись ниже уровня 1,5 тыс. вон за $1, передает агентство Yonhap. Причиной стала геополитическая напряженность, вызванная конфликтом на Ближнем Востоке.

По состоянию на 9:42 утра по Сеулу (3:42 мск, через 42 минуты после открытия торгов) курс воны составлял 1510,3 вон за доллар, что на 9,7 вон ниже, чем на предыдущей сессии, — при том, что на открытии торгов доллар стоил 1504,9 вон. Позже, к 8:08 мск курс скорректировался до 1506 вон за доллар.

Валюта торгуется на самой низкой отметке с марта 2009 года, когда она достигала отметки выше 1550 вон во время мирового финансового кризиса. В пятницу курс воны немного восстановился до 1500,6 вон за доллар, но впервые с 2009 года курс воны оставался ниже уровня в 1,5 тыс. вон в течение двух торговых сессий подряд.

В воскресенье Иран усилил свои угрозы, заявив, что нанесет ответный удар по энергообъектам своих соседей в Персидском заливе, если США ударят по их энергосетям. Появились надежды на ослабление напряженности после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что не будет развертывать войска для участия в войне. Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль воздержится от дальнейших атак на иранские энергетические объекты, отмечает агентство.

Эрнест Филипповский