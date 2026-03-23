Сибирь выбирает отечественное ПО

Импортозамещение информационной инфраструктуры в России началось задолго до 2022 года. Конечно, оно проходило не так активно, как это пришлось делать после, когда, в связи со сложившейся ситуацией, компании массово начали переход на отечественные технологии. Уход иностранных разработчиков, безусловно, ускорил этот процесс, а также усилил важность наращивания компетенций российскими компаниями в короткие сроки. Тем не менее, переход в отдельных регионах остается неоднородным: пока одни субъекты демонстрируют высокие темпы внедрения отечественных решений, другие продолжают пользоваться западными технологиями. О ситуации в импортозамещении госсектора, а также бизнеса на территории Сибирского федерального округа рассказал руководитель департамента по работе с ключевыми клиентами и партнерами «Группы Астра» в макрорегионе Сибирь Андрей Швацкий.

На сегодняшний день импортозамещение программного обеспечения (ПО) в России не завершено. По оценке Андрея Швацкого, процесс можно оценить в разных секторах от 60% до 90%. Вместе с тем, он отмечает возросший спрос на отечественные корпоративные решения — с 2022 года он увеличился в два-три раза, а продажи отдельных категорий выросли более чем в десять раз, в первую очередь систем безопасности.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Группы Астра»

Astra Linux — это российская операционная система на ядре Linux. Ее создавали как полноценную основу, и вокруг нее выстраивают экосистему совместимых между собой решений. Сегодня ее используют в госсекторе, промышленности, энергетике, на финансовом рынке, в телекоме и др. ОС Astra Linux адаптирована для отечественного рынка и требований по защите информации, умеет работать с офисными документами, управлять сетью, подключать домены, настраивать серверы и интегрироваться с корпоративными решениями.

— Расскажите, как сегодня выглядит процесс импортозамещения программного обеспечения в Сибири?

— Сибирский федеральный округ — один из лидеров среди субъектов России по импортозамещению ИТ-инфраструктуры. Округ еще в 2018 году взял курс на переход с западных решений и активно его придерживается. Флагманами можно назвать Кемеровскую, Омскую и Томскую области, Красноярский и Алтайский края. Это регионы с большим ИТ-потенциалом, которые лидируют не только по переходу на отечественные операционные системы, но и по инфраструктуре в целом. На сегодняшний день некоторые из них приближаются к показателю 60-70% импортозамещенной инфраструктуры, но есть и большой пул субъектов, который испытывает потребность в переходе. Причины отставания всегда разные: это и несовместимость с существующим софтом, отсутствие подготовленных и обученных для этого специалистов, недостаток инвестиционной поддержки, а также недопонимание, как будет интегрирована новая система. Большинство привыкло работать на иностранных решениях, и для них любой переход — это все равно стресс: тяжело погружаться в новое, многие переживают за пусть и временное, но снижение эффективности бизнес-процессов. Но здесь важно понимать, что переход необратим, как минимум потому, что существуют сложности с получением лицензий и сертификатов на использование иностранного ПО. Также важно выстроить независимость и безопасность собственной инфраструктуры.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Группы Астра»

В целом стоит отметить, что многие компании уже перестали складывать приобретаемые системы на полку и отчитываться по бумажкам, а происходит активное и планомерное внедрение отечественных решений.

— Какие отрасли наиболее успешно реализуют сегодня проекты по импортозамещению ПО? В каких есть трудности?

— Основным лидером, безусловно, является государственный сектор, которому как раз важно достичь цифровой независимости. Флагманами, в том числе, можно назвать энергетику, промышленность и банковскую сферу, где безопасность данных является приоритетом. Фармацевтическая отрасль и медицина также активно реализуют проекты импортозамещения ИТ.

Определенные сложности существуют у бизнеса, работа которого сопряжена с использованием графических редакторов. Это связано с тем, что программы для них — те же Adobe и Autocad — были написаны под западные решения, и, соответственно, в этой сфере у многих российских разработчиков есть определенные проблемы с интеграцией. Впрочем, сегодня несколько отечественных компаний активно работают в этом направлении. Создать аналоги в короткий промежуток времени очень сложно: многие западные решения разрабатывались и тестировались годами, какие-то — десятилетиями. Мы же сегодня пребываем в другой реальности, где за малый промежуток времени нужно сделать порой почти невозможное, надо набраться терпения.

— Какие тенденции импортозамещения наблюдаете в государственном секторе и бизнесе?

— Есть целенаправленное движение в сторону отказа от проприетарного программного обеспечения (защищенного авторскими правами и обладающего ограничениями на использование, модификацию и распространение), поскольку это способствует повышению гибкости, безопасности и снижает затраты на лицензирование. Такая практика позволяет создавать более надежную инфраструктуру и в целом дает больше контроля над процессом.

В госсекторе за последние три года акценты выстроены в пользу замены всей инфраструктуры данных, а не только одной операционной системы. Это можно проследить по госзакупкам, где приоритет получают технологии и оборудование, совместимые между собой из официального одобренного реестра Минкомсвязи России.

Также активно развивается сфера облачных технологий и сервисов. На фоне участившихся запросов со стороны заказчиков нами в 2024 году было создано вендорское облако Astra Cloud - экостема, где все продукты работают в едином технлогическом сценарии. Это позволяет реализовывать разные модели потребления: в публичном облаке, у себя в контуре или в гибридной схеме.

— Весной 2024 года «Группа Астра» обозначила облака как одно из стратегических направлений развития бизнеса…

— Если говорить про бизнес, то компании все чаще выбирают разные отечественные платформы виртуализации. Ранее многие предприятия приобретали решения от американской компании, крупнейшего разработчика программного обеспечения для виртуализации, сегодня их заменили российские аналоги. Одна из них — платформа виртуализации от российской компании ISPsystem, которая входит в структуру «Группы Астра». Наши решения сейчас уже могут конкурировать с западными технологиями, мы создали неплохой задел в этом сегменте.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Группы Астра»

Кроме того, отмечается переход бизнеса на российские продукты класса ERP и CRM.

— Поставленные государством цели заместить критические системы с платформ Oracle, IBM и Windows на другие решения до 2025-2026 годов удалось реализовать?

— Сегодня удалось заместить до 90% критической инфраструктуры. Есть наукоемкие отрасли, где заменить западные решения российским софтом очень непросто и для этого нужно гораздо больше времени. Тем не менее, эта работа ведется по всем направлениям.

«За последние три года в стране появились ИТ-решения, которых раньше не было, их создавали в условиях острой необходимости, без возможности длительной обкатки. Прежде всего были созданы технологии, критически важные для функционирования ключевых отраслей».

— Отечественное ПО менее уязвимо?

— Если ПО написано западными разработчиками, а их серверы находятся за пределами России, то всегда существует риск отказа зарубежных фирм обслуживать используемое ПО, блокировки функций или внедрения вредоносных программ. Среди других опасностей — утечка данных с зарубежных облачных хранилищ.

Сегодня цифровая инфраструктура российских государственных и коммерческих организаций строится преимущественно на отечественных программных продуктах, на развитие которых не могут повлиять зарубежные производители.

— Расскажите о планах компании на ближайшую перспективу?

— В портфеле компании сегодня более 35 продуктов, совместимых между собой, и сервисов. Все наши решения выполняют фундаментальную роль в инфраструктуре заказчика.

В планах «Группы Астра» на ближайшие годы — расширение продуктового портфеля, развитие облачных технологий, работа с большими данными и сервисом для разработчиков GitFlic. Мы стремимся к тому, чтобы стать официальным национальным стандартом не только по операционной системе, но и по остальному ПО.

Что касается Сибири — здесь мы планируем еще больше уделять внимания работе с b2b-сегментом, работать не только с крупным, но и в том числе с представителями среднего и малого бизнеса.

— Расскажите об успешном кейсе по импортозамещению ПО в бизнесе?

— В числе наших заказчиков на территории Сибири компании — «Красавиа», «Губернские аптеки», частный медицинский центр Новосибирска MEDICA, Международный аэропорт Иркутска и многие другие. Из актуальных кейсов — внедрение системы управления базой данных Tantor Postgres в АО «Губернские аптеки». Когда они начали тестировать нашу платформу, были выявлены и оптимизированы «тяжелые» SQL-запросы. Это позволило бухгалтерии увеличить скорость массовых расчетов на 50% и сэкономить время в объеме около трех дней. Это стало ключевым фактором для перехода компании на отечественное ПО от «Группы Астра». На сервер RuPost (входит в «Группу Астра») переведена вся почтовая инфраструктура «Губернских аптек». Аэропорт Иркутска переходит на программный стек «Группы Астра»: сертифицированную платформу Astra Linux и службу каталога ALD Pro. На эти продукты перешел и крупнейший частный медицинский центр Новосибирска MEDICA.

— Есть ли у ваших технологий экспортный потенциал?

— Операционная система Astra Linux присутствует во всех субъектах РФ, а также в Республике Беларусь, странах СНГ, в некоторых странах Юго-Восточной Азии и Африки. В среднесрочной перспективе мы видим возможности для выхода на международный конкурентоспособный рынок, который сможет дать стимул для развития компании. Мы намерены расширять сотрудничество и помогать нашим коллегам из других стран, которые оказались в такой же ситуации, как и мы. Потенциал есть, и мы не просто ориентируемся на эти цели, а уже претворяем их в жизнь. По оценке экспертов, емкость зарубежных рынков дружественных стран в сегменте инфраструктурного ПО превышает российский почти в четыре раза. Поэтому у нас впереди еще много работы.

