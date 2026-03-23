Хачанов выбыл с теннисного турнира категории Masters в Майами

Карен Хачанов в третьем круге турнира категории Masters в Майами проиграл испанцу Мартину Ландалусе со счетом 3:6, 6:7 (2:7). Матч продлился 1 час 33 мин. В четвертом круге 20-летний испанец сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

29-летний Хачанов занимает 16-ю строчку в рейтинге ATP. На его счету семь побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема был выход в полуфинал US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпиады в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира в Майами превышает $9,4 млн.