В Ростовской области упростили согласование проектов благоустройства

В Ростовской области изменили порядок согласования проектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Новый механизм позволит сократить время на бюрократические процедуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, софинансирование из федерального и областного бюджетов поможет муниципалитетам компенсировать до 98% стоимости проектов. Работы станет возможно выполнять и оплачивать поэтапно при наличии банковской гарантии.

Корпорация развития области выдвинула основное требование к подрядчикам-разработчикам, заключающееся в учитывании особенностей южного климата. Из-за жаркого лета и ветреного в межсезонья подрядчикам необходимо сделать акцент на высадке больших деревьев, дающих тень, грамотном зонировании территории для защиты от ветра, расширении зеленых зон вместо избыточного использования плитки.

Эксперты подчеркивают необходимость простых и функциональных решений. При этом во многих ранее рассмотренных проектах наблюдались минимум зеленых насаждений и большие пространства, выложенные тротуарной плиткой.

«Министерство ЖКХ и центр компетенций готовы помочь: проверить документы, подсказать и исправить ошибки. Но от глав районов и городов жду личной вовлечённости: контроль нужен на каждом этапе — от подготовки проекта до сдачи объекта», — отметил губернатор.

Уточняется, что для муниципалитетов это станет возможностью благоустроить территории в условиях ограниченных бюджетов. Так, при стоимости проекта до 5 млн руб. затраты местного бюджета могут составить всего 100 тыс. руб.

