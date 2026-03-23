Екатеринбург вошел в топ-300 городов мира по качеству жизни

На 273 месте в топ-300 городов мира по качеству жизни в рейтинге авторитетного международного портала Numbeo оказался Екатеринбург, сообщили в городской администрации.

Всего в рейтинге оказались восемь российских городов. Новосибирск расположился на следующей строчке после уральской столицы, однако остальные находятся значительно выше нее — это Санкт-Петербург (243), Москва (242), Краснодар (239), Казань (236), Нижний Новгород (190), Калининград (167). Однако Екатеринбургу удалось обогнать некоторые столицы и крупные города других стран. Среди них — Джакарта (Индонезия), Каир (Египет), Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло (Бразилия), Мумбаи и Дели (Индия), Ханой (Вьетнам), Мехико (Мексика), Бангкок и Паттайя (Таиланд).

Эксперты оценивали города по девяти параметрам: качество жизни, покупательная способность населения, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость и доходов, время в пути на работу и обратно, экология, климат. Всего в рейтинг вошли 304 города: в первой тройке находятся города Нидерландов — Гаага, Утрехт и Эйндховен. Список замыкают Коломбо (Шри-Ланка), Манила (Филиппины) и Лагос (Нигерия).

Ирина Пичурина