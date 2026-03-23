Правящая партия Словении удержала лидерство на выборах с минимальным отрывом

«Движение "Свобода"» премьер-министра Словении Роберта Голоба набрало 28,62% голосов по итогам обработки 99,85% бюллетеней. Главный соперник движения — консервативная Словенская демократическая партия (СДП) — набрал 27,95% голосов. Разрыв между партиями по количеству голосов оказался самым небольшим за всю историю парламентских выборов Словении, отмечает агентство STA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Словении Роберт Голоб

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Порог в 4% преодолели еще пять партий. Два мандата получат представители венгерского и итальянского нацменьшинств.

Незадолго до выборов в Словении случился коррупционный скандал. Израильскую частную разведывательную компанию Black Cube заподозрили во вмешательстве в предвыборную гонку — ее уличили в распространении в сети видеозаписей, порочащих Роберта Голоба. Позже Агентство разведки и безопасности страны подтвердило факт иностранного вмешательства. Там заявили, что «заказ» на премьера, вероятно, пришел из Словении. В СДП отвергали сотрудничество с Black Cube.

Хотя операция по дискредитации была направлена против правящей коалиции, скандал нанес удар по оппозиционным силам. Опросы общественного мнения Politico показывали, что если в течение года СДП по уровню доверия опережала «Свободу» на 5–6%, то с началом разбирательств этот перевес почти сошел на нет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Под эхо коррупционного скандала».