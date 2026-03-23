Иран сообщил об ударе по передатчику Центра радио и телевидения в Бендер-Аббасе

Один человек погиб и еще один был ранен в результате атаки на 100-киловаттный AM-передатчик Центра радио и телевидения Персидского залива в городе Бендер-Аббас, сообщает гостелерадио Ирана (IRIB).

Как уточнил гендиректор Центра, погиб сотрудник, находившийся на посту охраны. Глава Центра назвал атаку противоречащей международным нормам.

Ответственными за удар по передатчику IRIB называет США и Израиль. По данным IRIB, программы телерадиоцентра выходят в эфир в обычном режиме.