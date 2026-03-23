Экс-советник Трампа: США стремятся сотрудничать с Москвой до конца столетия

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил, что Вашингтон стремится к долгосрочному восстановлению диалога с Москвой. По его словам, американская сторона рассчитывает на открытие нового этапа сотрудничества.

«Америка наконец-то хотела бы восстановить отношения с Россией и открыть новую главу на следующие 75 лет этого века»,— сказал господин Пападопулос в разговоре с «РИА Новости».

Экс-советник также допустил, что в перспективе американские компании могут начать инвестировать в российские нефтегазовые проекты. Среди возможных вариантов могут рассматриваться «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил господин Пападопулос.