Лукашенко признался, что раньше писал стихи и подражал Есенину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в молодости увлекался поэзией и подражал русскому поэту Сергею Есенину. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Рязанской области Павлом Малковым 16 марта.

Глава Рязанской области подарил белорусскому президенту сборник стихов поэта, уроженца Рязанской области, «Ваш Есенин». «Когда-то я его копировал. Я же стихи когда-то писал»,— сказал господин Лукашенко (цитата по «РИА Новости»).

Александр Лукашенко оценил издание и отметил, что книга будет храниться в музее Дворца Независимости.