Пашинян принес извинения женщине из Карабаха, с которой поругался в метро

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принес извинения женщине, с которой ранее поругался в метро. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram. Конфликт произошел сегодня после того, как пассажирка подняла в беседе с господином Пашиняном тему Нагорного Карабаха.

«Я приношу извинения женщине из Карабаха, ее сыну и приглашаю их на еще одну встречу», — написал армянский премьер. Он отметил, что все еще не может разговаривать на тему карабахского конфликта без эмоций. Господин Пашинян предложил женщине и ее ребенку посетить правительство, чтобы он мог принести «официальные извинения в прямом эфире».

Премьер-министр Армении также отметил, что если женщине неудобно посетить здание правительства, то он готов лично извиниться в метрополитене, по месту ее работы или жительства в приемлемое для нее время.

Сегодня Никол Пашинян поругался с пассажиркой в метро Еревана. Женщина, приехавшая из Нагорного Карабаха, возмутилась исходом армян из региона. Господин Пашинян заявил, что власти «потратили миллиарды из заработанного гражданами Армении», чтобы жители Карабаха имели возможность остаться. «Не пытайтесь вы, сбежавшие, говорить, что я сдал Карабах», — добавил армянский премьер.

Армения потеряла контроль над Нагорным Карабахом в результате азербайджанской военной операции в сентябре 2023 года. Более 100 тыс. армян покинули Карабах, а непризнанная республика прекратила существование с 1 января 2024 года.