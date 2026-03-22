Пашинян поругался с пассажиркой в метро из-за Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прогулки по Еревану спустился в метро, где у него произошла перепалка с женщиной, возмущенной исходом армян из Нагорного Карабаха. Как пишет NEWS.am, глава правительства «вышел из себя», когда ему задали вопрос о потере региона.

«Мы сделали все, чтобы вы жили в Карабахе, и в 2023 году именно вы обвиняли меня в том, что закрыли границы, чтобы народ не выезжал из Карабаха в Армению. Теперь вы приехали сюда и говорите: ой, а мы хотели вернуться»,— заявил господин Пашинян.

По его словам, власти «потратили миллиарды из заработанного гражданами Армении», чтобы жители Карабаха имели возможность остаться. «Так почему же вы не остались?» — спросил он. На верхней одежде премьера был значок с картой Армении, и он попросил женщину «не говорить об этой карте с таким презрением». «Не пытайтесь вы, сбежавшие, говорить, что я сдал Карабах»,— добавил он. Собеседница просила не повышать голос, на что Пашинян ответил: «Я буду говорить громче, не надо винить меня в случившемся».

Армения потеряла контроль над Нагорным Карабахом в результате азербайджанской военной операции в сентябре 2023 года. Более 100 тыс. армян покинули Карабах, а непризнанная республика прекратила существование с 1 января 2024 года. После стороны согласовали текст мирного договора, перед подписанием которого Азербайджан требует изменения армянской конституции.