«Локомотив» разгромил «Акрон» и сохранил третье место в Российской премьер-лиге

В заключительном матче 22-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» на своем поле одержал крупную победу над «Акроном» — 5:1. На седьмой минуте счет открыл Сесар Монтес, пробив в верхний угол с паса Лукаса Фассона, но на 14-й гости быстро сравняли его усилиями Кевина Аревало, который головой замкнул подачу Дмитрия Пестрякова.

Москвичи снова повели, когда на 23-й минуте Александр Руденко закатил мяч в сетку после скидки Дмитрия Воробьева, а к 28-й их преимущество выросло до трех голов. Зелимхан Бакаев и Воробьев ударами в правый от вратаря угол буквально нокаутировали тольяттинцев. На 39-й минуте туда же попал и Алексей Батраков, забив 12-й гол в текущем чемпионате и сократив до минимума отставание от возглавляющего гонку лучших бомбардиров Джона Кордобы из «Краснодара».

Во втором тайме «Акрон» остался в меньшинстве. На 70-й минуте с поля был удален Родригу Эшковал за фол последней надежды против Руденко. Нападающий железнодорожников Николай Комличенко еще реализовал назначенный в том эпизоде штрафной, но система VAR отменила взятие ворот из-за нарушения со стороны Александра Сильянова.

«Локомотив» набрал 44 очка и вернулся на третье место, которое по ходу 22-го тура заняла «Балтика» с 42 баллами. Кроме того, столичный клуб вернул себе лидерство в премьер-лиге по результативности. Теперь в его активе 48 голов.

Александр Ильин