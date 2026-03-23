Переоценка поведения

Российские подростки крайне агрессивно обсуждают школьные проблемы в интернете и все чаще прямо говорят о желании причинить вред окружающим. К таким выводам пришли исследователи аналитического агентства «ПрессИндекс», изучившие 2,6 млн публикаций в соцсетях. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подтверждает, что «молодежь находится в постоянном стрессе», а ситуация в школе «вызывает у подростков тревогу и ощущение постоянной несправедливости». Опрошенные “Ъ” эксперты из системы образования признают, что высокая нагрузка и бюрократическая отчетность мешают учителям заниматься воспитательной работой, поэтому «дети в школе предоставлены сами себе».

Исследование о формах агрессии и психологического напряжения в онлайн-коммуникации подростков провели аналитики агентства «ПрессИндекс» (занимается мониторингом СМИ и блогосферы). Они изучили сообщения в соцсетях и пабликах с подростковой аудиторией, оставленные с марта 2024 по февраль 2026 года, и нашли 2,6 млн публикаций с негативными упоминаниями образовательной среды. Интенсивность таких обсуждений растет, отмечают авторы исследования: за последний год было опубликовано 1,7 млн подобных сообщений, а годом ранее — 881 тыс. (прирост на 89%).

Всплески негативных публикаций на тему школьной жизни совпадают с конкретными событиями, отмечают аналитики.

Так, в январе 2026 года число сообщений увеличилось на 178% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом зимой в России произошло сразу несколько нападений на школы, включая трагедию 16 декабря 2025 года, когда в Успенской СОШ Мособласти 15-летний ученик школы убил четвероклассника и ранил несколько человек. Другой пик негатива наблюдался в сентябре 2024 года (+64%), когда произошли нападения в двух школах в Челябинской и Иркутской областях. Впрочем, причиной могут стать и другие события. Например, скачки агрессивной лексики наблюдались в декабре 2025 года (+256%), когда произошла блокировка популярной игровой платформы Roblox.

Отдельно аналитики выделяют прямые упоминания о желании устроить нападение или причинить вред окружающим. С 2024 года было зафиксировано 2,5 тыс. таких сообщений. «Несмотря на относительно небольшой объем, динамика показывает постепенный рост: +26% за год, +15% за последние полгода,— указывают авторы исследования.— Наряду с прямой агрессией усиливаются косвенные признаки напряжения — чувства несправедливости, одиночества и снижение эмпатии».

Главная форма подростковой агрессии в соцсетях — оскорбление.

За два года было зафиксировано около 2 млн таких сообщений, причем за 2025 год число оскорблений увеличилось на 93%. Впрочем, прямые угрозы или крайне агрессивные формулировки встречаются «значительно реже»: исследователи нашли 32,6 тыс. подобных комментариев. Но их число увеличилось на 46% за последние полгода.

«Ежедневно в мой адрес через бот обратной связи приходит от 3 до 10 тыс. писем от школьников и студентов. Более 60% из них относятся к теме образования,— рассказала “Ъ” глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.— Судя по письмам, молодежь находится в постоянном стрессе, гармонии в современной системе образования нет. Сложившаяся обстановка в школьных стенах вызывает у подростков тревогу, ощущение постоянной несправедливости». Интерес к теме нападений в школе растет среди молодежи с 2018 года, отметила госпожа Мизулина: «Создаются фанатские сообщества, стрелкам собирают донаты, некоторые подростки подражают преступникам в стиле одежды». По словам Екатерины Мизулиной, эти школьники, как правило, также интересуются радикальными взглядами: «нацизмом, неонацизмом, теорией расового превосходства». Они часто состоят в онлайн-сообществах против мигрантов «с агрессивной риторикой». Однако госпожа Мизулина отмечает, что не все публикации такого рода действительно написаны российскими подростками: «Информацию на эту тему среди детей и молодежи активно подогревают провокаторы с территории Украины».

Председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков подтвердил рост уровня агрессии среди подростков. «По моему мнению, это связано с тем, что взрослые сейчас все меньше и меньше заняты воспитанием детей. Школа все меньше занята реальными проблемами учеников. В первую очередь из-за дефицита кадров: психологов, социальных педагогов в школах просто не хватает, их становится все меньше. На такие зарплаты специалисты просто не идут»,— объяснил эксперт. Воспитательным процессом заняты в основном классные руководители, но они «перегружены дополнительной работой, бюрократической отчетностью», сетует эксперт: «Дети в школе предоставлены сами себе. В решении конфликтов из взрослых им никто помощи не оказывает».

Доцент факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета Роман Демьянчук уверен, что для выяснения причин интереса подростков к радикальным течениям необходим более глубокий анализ с участием социологов, политологов, врачей, родительского сообщества и органов власти. «Истинные причины лежат за пределами образовательной среды. Соответственно, и минимизировать их влияние следует не уповая исключительно на педагогов, основные задачи которых — учить и воспитывать»,— считает господин Демьянчук.

Полина Мотызлевская