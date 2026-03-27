Ужин на высоте птичьего полета

Фото: «ВИНО И ВОДА»

С наступлением погожих дней ресторан «Вино и вода» открыл на крыше пятизвездочного бутик-отеля «Индиго» летнюю террасу. С высоты птичьего полета открывается вдохновляющий вид на исторический центр Петербурга и его достопримечательности: Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора», Смольный собор, «Лахта-центр» и многие другие.

Для тех, кто хочет рассмотреть великолепные панорамы поближе, в открытой лаундж-зоне террасы установлена подзорная труба, а для желающих узнать о них больше эксперт по Литейной части Анна Маркович подготовила нетривиальную аудиоэкскурсию.

Шеф-повар ресторана Денис Климонтов встретил весну обновленным авторским меню, в котором соединились гастрономические традиции французской, итальянской, русской, американской кухонь.

В апреле здесь еще действует постное меню. «Идея была в том, чтобы сделать его нескучным. Мы играли с ингредиентами и специями: зирой, чесноком, таджасскими оливками в хумусе, песто из грецкого ореха в сочетании со свежими овощами, кинзой и синим базиликом в салате»,— улыбается Денис.

Хмели-сунели придает рулетикам из баклажанов аутентичный кавказский вкус, а соус из печеного перца и шелкового тофу добавляет блюду сочности. Овощная похлебка вдохновлена итальянским минестроне, но адаптация получилась в северном ключе — густой наваристый суп с фасолью, нутом и маслом из кумина. В постных голубцах интригующе звучат грибы шиитаке, маринованные с чили, чесноком и хересным уксусом, а также заправленный в стиле суши рис и савойская капуста.

«Не обошлось без гречки: в нашем случае она зеленая, с морковью и луком, обжаренными до мягкости, и соленым огурцом для сочности и завершенности вкуса»,— добавляет шеф-повар.

Весеннее настроение ощущается в каждом блюде обновленного меню. Радиччо придает легкую горчинку свежему салату с апельсинами, авокадо и фетой. Обожженный лосось в союзе со спаржей и маринованным шалотом создает роскошные «умамные» оттенки вкуса. На десерт — меренговый рулет: свежая малина и яркий малиновый соус оттеняют тающую во рту миндальную меренгу со сливочным сыром и сливками.

К празднику Светлой Пасхи Денис Климонтов готовит куличи с цукатами, апельсиновой цедрой и изюмом и крашеные яйца. И уже совсем скоро в меню появится непременный атрибут петербургского апреля — корюшка.

Светлана Куликова