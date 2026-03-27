Курорт «Охта Парк»: формула весеннего отдыха

Именно в сезон пробуждения природы особенно востребованы загородные форматы отдыха, где за один-два дня можно сменить обстановку и восстановить ресурс. Курорт «Охта Парк», расположенный всего в десяти километрах от Петербурга,— один из самых масштабных всесезонных проектов. На территории более 100 гектаров сформирована полноценная инфраструктура отдыха: шале в альпийском стиле, спортивные локации, веломаршруты через сосновый лес и спа-комплекс Ohtakai с термальной зоной, японским садом и передовыми программами красоты и оздоровления.

Фактически это редкий для российского рынка пример курорта, где сценарий отдыха выстроен как единая экосистема: от активного спорта и семейных развлечений до интеллектуального велнеса и приватного загородного проживания. Именно поэтому «Охта Парк» часто называют «локальным альпийским курортом» — местом, где природная эстетика успешно сочетается с многообразием выбора, технологичностью и близостью к мегаполису. О том, как меняется культура загородного отдыха у петербуржцев и какие стандарты сегодня задает современный resort-формат, мы поговорили с Геннадием Мусиенко, управляющим партнером и генеральным директором курорта «Охта Парк».

Какие форматы загородного отдыха сегодня востребованы у петербуржцев?

Сегодня востребован формат короткого, но качественного «ресурсного» отдыха. Люди не готовы тратить время на сложную логистику, но готовы инвестировать в новые впечатления и гарантированный комфорт. На первый план выходит близость к городу, насыщенная инфраструктура и предсказуемый высокий уровень сервиса. Мы видим трансформацию запросов: гость ищет перезагрузку, баланс, ощущение смысла. Даже если это два дня, они должны давать восстановление и качественное время с близкими. Поэтому растет интерес к микропутешествиям, интеллектуальному велнесу, продуманным загородным форматам, где можно провести весь день, не покидая территорию.

В этом смысле «Охта Парк» полностью отвечает таким запросам. Здесь разместились пятизвездочные коттеджи Resort & Spa в альпийском стиле, а также многочисленные возможности для активного и восстановительного отдыха. Летом — теннисные и падел-корты, велосипедные и прогулочные маршруты, веревочный парк, бассейны под открытым небом и парк аттракционов и развлечений «Лес Чудес». Также на территории расположен спа-комплекс Ohtakai, объединивший на 7 тыс. кв. м обширную термальную зону с бассейнами и банями, фитнес-пространства, каскадные террасы для загара и полноценное направление эстетической косметологии и медицины. Зимой — горнолыжные склоны, лесной каток, тюбинг и горячие бассейны под открытым небом.

«Охта Парк» — первый пятизвездочный курорт в своем сегменте: какие стандарты отдыха задает проект?

Пять звезд — это прежде всего системность и постоянное совершенствование опыта наших гостей. Мы имеем действительно уникальную своим многообразием инфраструктуру: от горнолыжных трасс, бассейнов, ресторанов до питомников с экзотическими краснокнижными птицами.

В 2024 году мы впервые прошли государственную классификацию и заявили статус пятизвездочного курорта, а в 2025 году в рамках повторной проверки подтвердили заявленный уровень и прошли двухэтапную проверку с участием независимых экспертов и верификацией в федеральном реестре. В процессе развития основной акцент делаем на усиление клиентского сервиса, персонализацию, умение предвосхищать ожидания наших гостей.

Много работаем с командой: обучение с последующей аттестацией, систематический контроль качества оказания услуг, тренинги и программы адаптации для новых сотрудников. Активно инвестируем в IT, чтобы максимально автоматизировать процессы, ускорять их и тем самым делать путь нашего гостя проще и быстрее. Меньше организационных процессов, больше времени для отдыха и впечатлений.

Уже в этом году мы ввели формат приоритетного обслуживания для гостей, которые приезжают к нам на несколько дней и бронируют коттеджи. Расширили для них привилегии на посещение локаций курорта и включили дополнительные эксклюзивные услуги, обновили ряд сервисных стандартов. Результат — рекордная посещаемость зимнего сезона 2025/2026 и рост продолжительности пребывания.

В премиальном сегменте важны детали. И стандарт, который мы задаем,— это предсказуемость качества: гость возвращается, потому что знает, что в «Охта Парке» гарантирован высокий уровень отдыха.

Многие гости отмечают атмосферу европейского курорта. Какие элементы формируют это ощущение и как вам удается его поддерживать?

Это сочетание среды, инфраструктуры и сервиса. Архитектура в альпийском стиле, лесной ландшафт, спортивная динамика, гастрономия — все вместе создает ощущение европейского курорта. Также уровень работы команды, продуманная логистика, скорость реакции. Мы инвестируем в операционные процессы не меньше, чем в визуальную составляющую.

Гостинично-коттеджный комплекс курорта насчитывает почти 170 номеров, и больше половины — это коттеджи категории «четыре и пять звезд». При этом «пять звезд» — это особый формат, который создавался как приватный загородный отдых с акцентом на комфорт, уединение и продуманный сервис.

Панорамные окна, дровяной камин, дизайнерские интерьеры, террасы с горячими джакузи, премиальная посуда, тщательно подобранный текстиль, спокойные природные оттенки в отделке и деликатная подсветка «звездное небо» формируют атмосферу уединения и перезагрузки, в которой каждая деталь становится частью общего впечатления.

Концепция «все включено» в категории Resort & Spa «пять звезд» трактуется шире классического понимания и включает не только проживание, завтрак и посещение спа-комплекса, но и доступ к ключевым активностям курорта. В теплое время года — спортивные корты, велосипедные маршруты, веревочный парк и семейное развлекательное пространство, а в зимний сезон это открытые подогреваемые бассейны, горнолыжная инфраструктура, лесной каток и тюбинговые трассы.

Неотъемлемым элементом концепции Resort & Spa является спа-комплекс Ohtakai — один из крупнейших велнес-проектов в регионе. Двухэтажное пространство площадью более 7 тыс. кв. м включает термальную зону с эффектным панорамным выплывным бассейном, а также крытыми и уличными бассейнами, банный комплекс с саунами и кедровой парной, зоны релаксации и технологичные спа-капсулы последнего поколения, включая японскую разработку для детоксикации организма Iyashi Dome.

Эстетическая косметология в Ohtakai — это комплексный подход к красоте и оздоровлению, основанный на протоколах лидирующих брендов косметики и аппаратов бьюти-индустрии. Такие методики на оборудовании из Южной Кореи, Израиля, США помогают восстанавливать ресурсы организма, способствуют омоложению и поддержанию естественной красоты, что в сочетании с авторскими спа-программами дает эффект полной релаксации. Для глубокого восстановления предусмотрены инновационные капсулы SomaDome и PrivateNap — они работают не только с телом, но и с эмоциональным состоянием, создавая ощущение абсолютной перезагрузки.

Фитнесу как важной составляющей велнес-концепции в Ohtakai уделяют большое внимание. В современных технологичных залах проходят занятия по всем спортивным направлениям: йога, функциональный тренинг, аэростретчинг, пилатес, танцы, бокс, гонг-медитации.

Какие весенние сценарии отдыха вы предлагаете?

Весна — это сезон баланса. Утром — спорт или прогулка по лесу, днем — спа и горячие бассейны, вечером — гастрономический экспириенс. Весна усиливает именно этот сценарий — спокойный, размеренный, но насыщенный. В фокусе — outdoor-спорт, теннисная и падел-инфраструктура, веломаршруты, семейные активности, веревочный парк.

Отдельное внимание мы уделяем спа-программам восстановления после зимы: снять усталость, обновиться, восполнить и как бы перезапустить собственные ресурсы. Весна — время перезагрузки, и мы усиливаем это направление. Природа снижает уровень стресса, сервис убирает бытовые раздражители. Мы рассматриваем отдых как комплексную модель благополучия: тело, эмоциональное состояние, информационная тишина. Это современный стандарт премиум-курорта.

Именно такой формат отдыха сегодня становится новой нормой для жителей мегаполиса: короткие поездки за город, в которых за несколько дней удается сменить ритм, восстановить силы и почувствовать себя далеко от городской суеты.

Беседовала Галина Столярова