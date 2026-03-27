Вселенная впечатлений

На обложке нашего весеннего номера — отель «Роузвуд Гонконг» (Rosewood Hong Kong), расположенный на набережной Виктория Доксайд. Здесь празднуют победу: отель занял первую строчку рейтинга The World’s 50 Best Hotels за 2025 год, одной из самых престижных международных наград в индустрии гостеприимства, получив статус лучшего отеля в мире, а заодно и в Азии.

Чем примечателен выбор, сделанный по результатам голосования экспертов и путешественников из более чем 35 стран? Символично, что Rosewood Hong Kong — не просто отель, а частная галерея современного искусства. В коллекции более 400 произведений, собранных владельцами отеля, членами семьи Роузвуд — от бронзовых скульптур Томаса Хаусиго до бабочек Дэмиена Херста,— и каждая деталь становится частью визуального рассказа. К слову, на обложке выпуска — работа голландской фотохудожницы Изабель ван Зейл «Она», украшающая сьют «Виктория».

Итоги рейтинга фиксируют современную модель туристического потребления, в котором фокус на брендах и лояльность к ним сменились интересом к особенному опыту, атмосфере, впечатлениям, которые дарит конкретная локация. Туристу нравится, когда его диалог с городом начинается уже в отеле, и настолько захватывает, что уже не оторваться. Отель создает новые смыслы путешествия и становится самодостаточным поводом для него.

На пик популярности выходят отели, сумевшие стать самостоятельными арт-площадками и общественными пространствами, принимая у себя вернисажи и кинопоказы, инсталляции и модные дефиле. Объект размещения становится гибридным, многофункциональным пространством — и чем разнообразнее и ярче опыт, тем выше его привлекательность. Отель, внутри которого целая Вселенная,— так выглядит сегодня обладатель симпатий индустрии.

Гостиницы, которые создают современную историю города, есть и в Петербурге. Выйдя за рамки концепции места размещения, они стали самостоятельными культурными феноменами. Почему бы не провести в одной из них ближайшие выходные, почувствовав себя путешественником в родном городе и увидев его новыми глазами?

Галина Столярова, редактор приложения «Стиль Travel»