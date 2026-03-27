Аэропорт Пулково сегодня — признанный лидер по внедрению инноваций. Мы первыми в России начали апробировать посадку на рейс по биометрии, первыми тестируем беспилотную технику для обработки багажа, первыми внедряем искусственный интеллект в управление ресурсами и прогнозирование пассажиропотока. Это наша стратегия: мы строим первый цифровой аэропорт в стране.

Этот курс полностью совпадает с национальной повесткой цифровизации экономики. Нас поддерживают правительство Российской Федерации, Совет федерации и, конечно, губернатор Петербурга со своей командой. Потому что Пулково — не просто транспортный узел, а сложный организм, объединяющий 12 полноценных индустрий: от безопасности до коммерции, от IT до коммуникаций.

Но любой технологии предшествует человек. Наша главная цель — высочайший уровень сервиса и безопасности. И достигается она только на пересечении трех составляющих: люди, передовые технологии и проектный подход. Цифры говорят сами за себя: за прошлый год мы реализовали более 330 проектов, и каждый второй сотрудник Пулково принял в них непосредственное участие.

Пулково сегодня — это 4 тыс. человек основного состава, которые составляют ДНК компании. И еще 1 тыс. студентов из 152 вузов и 30 регионов России. Опытные сотрудники передают новому поколению уникальные компетенции: как работать с пассажирами, как выстраивать коммуникацию в команде, как управлять проектами и внедрять цифровизацию. За четыре года через Пулково прошло 5 тыс. студентов. Это бизнес-система, где многолетний опыт сочетается с энергией молодости. Именно такое сочетание обеспечивает эталонную работу аэропорта не только в штатном режиме, но и в самых сложных ситуациях.

Леонид Сергеев, генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной столицы» (аэропорт Пулково)