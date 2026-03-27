Труба зовет: фабрики становятся туристическими магнитами

Интерес россиян к посещению заводов, фабрик и других предприятий демонстрирует уверенный рост и уже измеряется в миллионах туристов. По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), запустившего Всероссийский акселератор по промышленному туризму, в 2024 году количество путешественников, посетивших предприятия с экскурсиями, составило 2 млн человек. В 2025 году, уверен генеральный директор агентства бизнес-туризма MICE Market, инициатор проекта «Промышленный туризм РФ» Сергей Рыжов, этот показатель превысит 2,5 млн человек.

«Во-первых, многие предприятия увеличили квоты на посещение, то есть стали чаще принимать туристов, а во-вторых, число предприятий, открывающих свои двери для экскурсантов, также ежегодно увеличивается на 8–10%»,— рассуждает он. Сейчас таких промышленных объектов в России около 2,5 тыс.

Точку зрения эксперта разделяет Наталья Крылова, руководитель туроператора «Мир глазами инженера». «Промышленный, или индустриальный туризм в нашей стране составляет 3–4% от общего объема, и статистика показывает, что к 2030 году у нас есть шанс развиться до 15%, так как, по прогнозам, количество промышленных туристов к этому времени вырастет до 5 млн человек»,— отмечает она.

Статистические данные подтверждают: в 2025 году прошедший через эту компанию турпоток вырос по отношению к 2024 году в 1,5 раза, а в 2026-м «Мир глазами инженера» планирует увеличить его еще в 1,5 раза.

Промышленный Диснейленд

В России достаточно большое количество предприятий принимает туристов на экскурсии. Эти экскурсии делятся на два вида: когда экскурсантам показывают только музей и когда они посещают непосредственно предприятие.

«И в первую очередь это не потому, что им так хочется, а потому что существует безопасность, и многие предприятия, которые связаны с секретностью, не могут показывать само производство. Но в то же время и потому, что не простроены у старых предприятий туристические коридоры! На работающем заводе не всегда можно создать безопасную среду»,— рассказывает Ирина Семенова, член общественного совета при комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, основатель Ассоциации промышленного туризма Северо-Запада.

Первыми, кто почувствовал практику и необходимость показа промышленного производства, стали компании пищевого профиля и большинство транспортных компаний, которые изначально построили туристические коридоры с возможностью привлечения туристов.

Эталоном промышленного предприятия, сумевшего это сделать, Ирина Семенова называет «Высоту 239» — трубоэлектросварочный цех Челябинского трубопрокатного завода. Цех расположен на высоте 239 м над уровнем моря — именно этой цифре он обязан своим названием — и производит трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов. Заслужив статус популярного туристического объекта и умело сочетая экологичность производства и эффектный индустриальный дизайн, цех получил прозвище «промышленного Диснейленда».

Хрупкая сила фарфора

В Петербурге в число туристических магнитов уверенно вошел Императорский фарфоровый завод (ИФЗ), где уже на протяжении десятилетия проводятся экскурсии на действующее производство — в цех высокохудожественных изделий.

«Мы показываем и отливку фарфора, и печи, где происходит обжиг, и, наверное, самое интересное — процесс росписи. В этом цехе расписывают наши жемчужины — вазу "Сплетницы", серию скульптур "Народности России" и все остальное, что люди видят на витринах наших магазинов и в музеях. А у нас они могут понаблюдать за работой живописцев-мастеров в режиме реального времени»,— рассказывает Юлия Усачева, руководитель галерейного департамента ИФЗ.

Экскурсанты задают вопросы самого разного свойства, интересуясь и разницей между художником и живописцем, и возможностью самим попробовать себя в роли творца. Творческий процесс на заводе организован следующим образом: художники, которых на ИФЗ двадцать, создают рисунки и формы изделий, а живописцы (их около сотни) работают по образцам, созданным художниками. Поскольку каждое изделие создается вручную, творцами являются и те, и другие, однако реализуют себя в творчестве по-разному.

«Мне очень нравится вопрос про то, как можно стать нашим живописцем,— признается Юлия Усачева.— На самом деле мы, по большому счету, можем принять и обучить кандидатов с разными специальностями: и отливщика фарфора, и живописца, и даже того, кто занимается декорированием. Все деколи клеятся вручную, и это очень тонкая и трудоемкая работа. Но мы можем принять и человека даже без специального образования, с некоторыми минимальными навыками, который имеет большое желание обучаться, а после обучения, которое продолжается около полугода, он сможет приступить к работе».

В последнее время, рассказывает госпожа Усачева, на заводе проводят корпоративы в форме мастер-классов и даже отмечают здесь девичники: девушки перед свадьбой подруги приходят вместе на мастер-класс и создают чайные или кофейные пары, чайники, молочники и преподносят их потом в подарок молодоженам.

Погружение в мир производства

«С финансовой точки зрения любое предприятие, занимающееся приемом туристов, конечно, несет определенные затраты, но в то же время открытость дает компании возможность пополнить кадровый резерв, расположив к себе представителей молодого поколения, потенциальных будущих работников. Кроме того, прием туристов является хорошим маркетинговым инструментом: увидев, как производятся, например, конфеты или глазированные сырки, дети потом просят родителей покупать именно те, что им запомнились»,— рассуждает госпожа Семенова.

Экскурсионные туры на предприятия играют огромную роль в профориентации, поэтому школьники здесь — частые и желанные гости. Осознав этот потенциал, крупные корпорации запускают собственные информационные центры.

Например, «Росатом» открыл в 19 городах России свои ИЦАЭ — информационные центры по атомной энергии. Одно из крупнейших предприятий по производству стали — Череповецкий металлургический комбинат (ЧМК), ключевой актив компании «Северсталь»,— с 2019 года погружает туристов в мир металлургии. А недавно ЧМК открыл смотровую туристическую галерею на крупнейшей в Европе доменной печи №5 (ДП-5). Ее высота составляет 105 м, а полезный объем — более 5,5 тыс. куб. м. Масштабная домна-гигант была занесена в Книгу рекордов Гиннесса, а теперь принимает туристов.

Активно развивают промышленный туризм и другие крупные предприятия. В их числе и КамАЗ, расположенный в Набережных Челнах. Экскурсантам здесь показывают сборочный конвейер, автомобильный завод и музей истории компании. Можно увидеть, как создаются грузовики — от колес до двигателей — и как работают карьерные машины.

«Важно, чтобы с развитием промышленного туризма модернизировались и музейно-экспозиционные площадки предприятий, создавались визит-центры с открытым доступом. Оба направления должны идти рука об руку. Посещение действующего производства оставляет яркое впечатление, позволяет увидеть работу завода своими глазами, а историю предприятия, системный взгляд на все его процессы, рассказ о профессиях аккумулирует в себе экспозиционная площадка. Такие проекты, как визит-центр ПАО "КамАЗ", погружают человека в мир производства, логично разрешая те задачи, которые ставились при запуске туров»,— делится Ирина Кирюхина, директор по развитию бюро музейной сценографии «Метаформа», член попечительского совета Национальной премии «Корпоративный музей».

По наблюдениям экспертов, все больший интерес к промышленному туризму проявляют деловые путешественники. «Если раньше представители бизнес-сообщества знакомились с регионом в целом, то сейчас они все чаще совершают поездки непосредственно с целью посещения промышленных предприятий»,— говорит господин Рыжов.

В некоторых случаях знакомство с предприятием может перерасти в мини-стажировку. Например, на кондитерской фабрике «Победа» в Подмосковье открыт центр компетенций по HR и наставничеству, и так как HR-функция универсальна, сюда едут специалисты по персоналу с заводов и фабрик всей страны. Что же касается туристов, то им на шоколадной фабрике продемонстрируют нюансы изготовления сладких бестселлеров — конфет, мармелада, вафель,— а также покажут, как готовый шоколад перемещается по трубопроводу, и объяснят, зачем это нужно.

Ленинградская область подготовила маршрут, ориентированный на зарубежных путешественников. В рамках тура можно посетить несколько предприятий, среди которых Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат и фабрика «Любимый край».

«Светогорский ЦБК» является одним из самых крупных предприятий в своей отрасли. Площадь комбината составляет 200 га: на ней могут разместиться 280 футбольных полей или 40 площадей размером с Дворцовую. Помимо экскурсии по комбинату, туристы могут посетить музей, где сконструирован детальный макет бумагоделательной машины №4, позволяющий оценить грандиозные масштабы производства.

На фабрике «Любимый край» открыта для посещения новая производственная площадка в промзоне «Горелово», где экскурсантов знакомят с историей создания популярного овсяного печенья и секретами производства всевозможных лакомств, от печенья до пряников.

Потенциал российского промышленного туризма реализуется многогранно и широко. Новые маршруты становятся не только увлекательным и вдохновляющим инструментом знакомства любознательных российских туристов с предприятиями, но и частью системной работы по продвижению экономических достижений страны на международном уровне.

Светлана Куликова