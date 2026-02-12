Обострение кассовой борьбы

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий резкое — в пять раз — повышение штрафов за неприменение бизнесом контрольно-кассовой техники (ККТ). Также вводится повышающий коэффициент для повторных нарушений. Минфин объяснил инициативу тем, что подобные нарушения носят системный и устойчивый характер — по статистике, они выявляются налоговиками в 99% случаев соответствующих проверок.

В среду, 11 февраля, Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий внесение изменений в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) в части ужесточения ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники. Ранее ужесточение контроля за кассами Минфин анонсировал в рамках готовящихся сейчас планов по обелению экономики. Как пояснил депутатам замглавы ведомства Алексей Сазанов, инициатива направлена на «улучшение кассовой дисциплины» и обеспечение достоверного отражения предпринимателями информации о выручке.

Сейчас неприменение ККТ может выражаться, например, в приеме наличных за товар или услугу «мимо кассы» или через использование переводов на личную банковскую карту без пробития чека — такие способы приема оплаты в последние годы стали весьма распространены среди представителей малого бизнеса, в том числе на фоне роста налоговой нагрузки в 2025–2026 годах.

Согласно принятому законопроекту, планируется кратно повысить минимальные суммы штрафов для юрлиц — санкция за неприменение ККТ с 30 тыс. руб. вырастет до 150 тыс. руб. За использование ККТ с нарушением порядка или ненаправление кассового чека — с 10 тыс. до 50 тыс. руб. В зависимости от частоты нарушений штрафы будут расти. За повторное нарушение в течение года, если сумма расчетов без кассы составила менее 1 млн руб. (свыше этого порога уже возможна приостановка деятельности), штраф будет уже минимум двукратным (от 300 тыс. руб.), а за последующие — уже пятикратным (от 750 тыс. руб.).

Такие же штрафы, как для организаций, будут действовать и для индивидуальных предпринимателей, которые сейчас несут ответственность лишь как «должностные» лица (для них по действующим правилам штрафы ниже — 10 тыс. за неприменение ККТ). Также предлагается отказаться от обязательной замены штрафа на предупреждение в случае выявления неприменения ККТ в первый раз. При этом для смягчения эффекта от повышения штрафов для должностных лиц юрлиц исключается ответственность за неприменение ККТ с нарушениями и непредоставление чеков.

Наконец, поправками упрощается порядок возбуждения дел об административном нарушении. Теперь это будет возможно на основании данных, полученных налоговой службой в ходе дистанционного контроля — без проведения проверок.

Как объяснил Алексей Сазанов, нормы ужесточаются потому, что такие нарушения носят системный и устойчивый характер — в год налоговые органы проводят около 80 тыс. проверок, и 99% из них заканчиваются выявлением нарушений при применении ККТ. Как следует из пояснительной записки к проекту, доля неприменения ККТ в структуре всех выявляемых налоговыми органами нарушений в 2024 году оценивалась в 77,7%, или в 60 тыс. случаев. Это свидетельствует «о массовом уходе контролируемой среды в тень», отмечается в документе. Его авторы считают, что действующие размеры штрафов «не отвечают принципу достижения цели административного наказания: их размер несоизмерим с дополнительной прибылью, получаемой за счет неприменения ККТ и неуплаты налогов». По словам Алексея Сазанова, в 2024 году были уплачены штрафы за ККТ на сумму около 2 млрд руб.

Депутаты в целом идею вывода платежей из тени поддержали, но у некоторых столь резкий рост штрафов вызвал вопросы. Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») предложил дифференцировать штрафы в зависимости от оборотов нарушителей с учетом серьезной фискальной нагрузки на микробизнес. Депутат от «Новых людей» Владимир Плякин задавался вопросом, как уравнивание штрафов для ИП и юрлиц отвечает принципам справедливости с учетом их «несопоставимых финансовых возможностей». Алексей Сазанов в ответ на претензии настаивал на том, что неприменение ККТ — это серьезное нарушение. «Если кто-то позволяет себе не соблюдать закон и за счет этого получать какие-то преференции, то государство должно с этим бороться»,— пояснил он.

Интересовались депутаты и тем, будет ли бизнес привлекаться к ответственности за неприменение ККТ из-за, например, отключений или сбоев интернета. Алексей Сазанов заверил, что в таких ситуациях ответственность не наступает, поскольку информация будет храниться в памяти кассы, и после восстановления связи бизнес в течение 30 дней может передать информацию налоговикам. Депутат от «Единой России» Никита Румянцев, представлявший законопроект от имени комитета по госстроительству и законодательству, сообщил, что предусмотрено освобождение от ответственности в случае добросовестного поведения предпринимателя — например, при сообщении о поломке ККТ. Также освобождаются от ответственности и лица, добровольно заявившие о неприменении ККТ или ее применении с нарушениями, если они направят чек коррекции и налоговый орган к этому моменту еще не располагает такими сведениями.

Евгения Крючкова