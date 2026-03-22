Екатерина Романова представит Запорожскую область в Общественной палате РФ

Запорожскую область в новом составе Общественной палаты (ОП) России представит Екатерина Романова. Об этом сообщил председатель Общественной палаты региона Антон Бибаров-Государев.

Общественник отметил, что на заседании региональной ОП 19 марта кандидатуру госпожи Романовой поддержало абсолютное большинство членов палаты. «Ее вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, в преодоление последствий насаждения политического украинства и в объединение славянских народов во многом определил решение коллег по ее выдвижению», — сообщил господин Бибаров-Государев (цитата по ТАСС).

На посту представителя региона в общероссийской ОП Екатерина Романова сменит Владимира Рогова, который занимал эту должность последние три года. В палате он возглавлял комиссию по вопросам суверенитета, а также был сопредседателем координационного совета по интеграции новых регионов. Екатерина Романова начала работу в Общественной палате Запорожской области в 2023 году. В региональной ОП она представляла национально-культурную автономию белорусов Мелитополя.

Девятый состав Общественной палаты России будет состоять из 172 человек. По квоте президента РФ туда войдут 40 граждан. Владимир Путин отобрал их 25 февраля. От региональных общественных палат в состав общероссийского органа войдут 89 человек и еще 43 — от общероссийских общественных объединений.