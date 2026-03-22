«Зенит» не отпустил лидера

Очередной тур чемпионата России никак не изменил ситуацию в чемпионской гонке. «Зенит» сохранил символическое, в одно очко, отставание от лидирующего в нем «Краснодара», одолев 22 марта со счетом 3:1 на выезде казавшегося очень опасным соперника — московское «Динамо».

Человека, знающего, как внезапно и пышно расцвело весной «Динамо», его игра в 22-м туре чемпионата могла слегка удивить. Ну, понятно, что это «Зенит», что с ним не стоит свои возможности переоценивать. Но все-таки мартовские успехи, три подряд победы после весеннего рестарта сезона, вроде бы настаивали на том, что можно быть и понаглее, а не изображать из себя аутсайдера, которому лишь бы окопаться понадежнее, а что делать с мячом, пусть соперник придумывает. Зенитовцы с удовольствием выстраивались на чужой половине, с удовольствием делились друг с другом передачами, хотя, может быть, настраивались на куда более кусачее сопротивление. Но нет, жестко их встречали, лишь когда мяч оказывался совсем уж близко к воротам.

Другое дело, что довольно долго, полтайма, слишком явных поводов считать, что динамовская стратегия ведет прямым курсом к беде, не было. Огромное преимущество «Зенита» в контроле мяча в преимущество более полезное — в моментах — трансформироваться отказывалось.

Строго говоря, не было их, моментов, вовсе. И гол-то родился как-то совершенно неожиданно.

Луис Энрике перетащил мяч со своей правой бровки к центру, конечно, неплохо — Лионель Месси, если бы вдруг увидел этот маневр, наверняка оценил бы. Но, как это уже часто бывало в матче, казалось, что рейд уперся в непроходимый барьер: ворота в принципе неподалеку, но отдать некому, а бить надо сквозь частокол ног, который, конечно, мяч остановил, заставив взмыть ввысь: все, возможность, упущена. Но тут вверх взлетел и Джон Джон, исполнивший кое-что похожее на то, что исполняют лучшие специалисты НБА по подборам, которые вот так же умеют вылавливать добычу в нескольких метрах над поверхностью, хотя толкаться приходится с места, без разбега. Только они ловят ее руками, а Джон Джон смог боднуть мяч головой с такой силой, с какой иногда не удается пнуть его ногой.

Взгляд между тем цеплялся за картинки, говорящие о том, что «Динамо», пропустив, решило, что обязано быть понахальнее. Вот включило наконец прессинг на зенитовской половине. Вот расположилось на ней. «Зенит» все его ходы до поры до времени считывал так легко, что у тех, кто за него переживал, эпизод с пропущенным голом должен был вызвать шок. Динамовская атака выглядела нехитрой и неторопливой. Но увенчала его просто эталонная, как по лекалу вырезанная, подача Хуана Хосе Касереса, к которой, как выяснилось, был готов выскочивший на нее Артур Гомес и не готов пытавшийся опекать его Густаво Мантуан.

Впрочем, до перерыва «Зенит» успел хозяев еще разок ужалить. Теперь с левого фланга, на котором Максим Глушенков ловким и лаконичным финтом разобрался с Касересом. Его прострел направлялся в напичканный игроками пятачок, но срослось все идеально. Александр Соболев будто ждал рикошета от Николаса Маричаля, после которого можно смачно вогнать мяч в сетку.

Отметил бомбардирскую удачу Соболев, в отличие от удачи недельной давности, в матче со «Спартаком», без бутафории и довольно сдержанно.

Игру, схемы во втором тайме перестраивали оба тренера — и Сергей Семак, и Ролан Гусев. Гусев, динамовский наставник, понятно, куда активнее и радикальнее. И плоды его корректировок смотрелись формально симпатичнее: в середине поля «Динамо» начало переигрывать «Зенит», в том числе благодаря почувствовавшему себя отчего-то куда увереннее 17-летнему Тимофею Маринкину, которому впервые доверили право появиться в основе, впереди иногда что-то склеивалось более или менее толковое. Однажды, например, Константину Тюкавину удался тонкий-претонкий пас, на который среагировал Артур Гомес. Гомес даже прокинул мяч мимо голкипера Дениса Адамова, но стрелял в пустой угол из жутко неудобного положения, вынужденный крутануться волчком вокруг своей оси. Естественно, никуда не попал и нарвался на лучи ярости, которыми испепелял его партнер Муми Нгамалё: можно ведь было уступить удар ему…

Впрочем, сказать, что «Зенит» устоял с трудом, на тоненького, было бы преувеличением. А добил он «Динамо» настоящим шедевром. Вся комбинация — аккуратненькая, ничего лишнего, все по делу — была хороша, а увенчавший ее выстрел Максима Глушенкова левой ногой с двух десятков метров по заботливо оставленному Соболевым мячу — великолепен. «Зенит» в 22-м туре удержался вплотную за лидером «Краснодаром», который накануне разгромил дома — 5:0 — «Нижний Новгород».

Алексей Доспехов