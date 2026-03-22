«Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Соболев

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Счет на 22-й минуте открыл нападающий «Зенита» Джон Джон. На 37-й минуте форвард хозяев Артур Гомес уравнял положение команд, однако еще до перерыва Александр Соболев вновь вывел петербуржцев вперед, забив свой сотый гол. Окончательный счет на 85-й минуте установил Максим Глушенков.

После этого матча «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице. У «Динамо» 30 очков и седьмая строчка.

Артемий Чулков