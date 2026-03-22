Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестициям Кирилл Дмитриев заявил, что знает, по какому сценарию будет развиваться топливный кризис в Евросоюзе и Великобритании. Так он ответил на пост в соцсети X, где пользователь написал: «У вас как будто есть копия сценария этого фильма, который мы сейчас смотрим».

«У меня есть. Традиционные СМИ не позволяют многим другим видеть реальную картину, продвигая ложные нарративы, туманящие мышление. Многие неверные решения делаются на основе ложных нарративов и неспособности исправить ошибки»,— написал господин Дмитриев. 21 марта он предрек ЕС и Великобритании острый дефицит топлива через две-три недели.

Обострение ситуации началось после 28 февраля, когда американские и израильские военные нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атакует Израиль и американские объекты на Ближнем Востоке. Это привело к резкому сокращению судоходства через Ормузский пролив, основной маршрут поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.

Закрытие пролива вызвало скачок цен на энергоносители и создало угрозу продовольственной безопасности в уязвимых регионах. Координатор ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер предупредил о возможном росте стоимости пищи, медикаментов и других необходимых товаров, что сильнее всего ударит по беднейшим странам.