Сийярто рассказал о планах Украины направить наблюдателей на выборы в Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина намерена направить своих наблюдателей на парламентские выборы в Венгрии, которые пройдут 12 апреля.

В видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) министр отметил, что Украина обеспокоена прозрачностью избирательного процесса и готова направить своих представителей для наблюдения.

При этом господин Сийярто выразил сомнения в искренности таких намерений и заявил, что на самом деле Украина пытается поддержать на выборах оппозиционную партию «Тиса», на которую она сделала ставку. Он утверждает, что если у кого-либо еще оставались сомнения в сговоре Украины с венгерской оппозицией, то заявление украинского МИДа развеяло эти сомнения. По словам министра, украинские власти больше волнует не прозрачность выборов, а политическая ситуация в Венгрии и возможность поражения партии «Тиса».

Глава венгерского внешнеполитического ведомства призвал Украину прекратить такие действия и оставить решение о будущем страны самому венгерскому народу. Он подчеркнул, что Венгрия принадлежит венграм и только они могут определять судьбу своей страны.