Ход боевых действий 21–22 марта

Под ракетный обстрел со стороны Ирана попали израильские города Арад и Димона, пострадали более 300 человек. Тель-Авив и его окрестности подверглись 6 обстрелам, в результате которых были ранены еще не менее 15 человек.

Иранский удар также пришелся по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. 21 марта ВМС Корпуса стражей исламской революции нанесли удар по базам США в Аль-Минхаде (ОАЭ) и Али-ас-Салеме (Кувейт). 22 марта системы ПВО в ОАЭ перехватили 4 баллистические ракеты и 25 беспилотников.

В Иране взрывы прозвучали в нескольких городах северной и центральной части страны, включая Тегеран. О количестве жертв и масштабе разрушений не сообщалось. Днем Израиль начал серию ударов по объектам «Хезболлы» на юге Ливана.

ВС Ирана сообщили о перехвате истребителя F-15 в районе острова Ормуз. Страна продлила запрет на полеты в своем воздушном пространстве до 29 марта. На юге Израиля ввели ограничения на образовательную деятельность и собрания более 50 человек без доступа к укрытию.

ВМС Великобритании сообщили о том, что атомная подлодка HMS Anson, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk, прибыла в Аравийское море.

Олеся Мельничук