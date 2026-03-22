ККС Ростовской области прекратила полномочия трех судей

Квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила полномочия троих судей. Об этом сообщается на сайте коллегии.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Полномочия двоих судей прекращены из-за их ухода в отставку: судья Азовского городского суда Ирина Кравченко покинет пост в начале мая, судья Сальского районного суда Марина Федякова — в середине апреля. Также коллегия прекратила полномочия судьи Матвеево-Курганского районного суда Сергея Бондарева в связи с его смертью.

На заседании ККС также был рассмотрен вопрос о привлечении судьи Таганрогского городского суда Юлии Гриценко к дисциплинарной ответственности. Квалификационная коллегия признала в ее действиях наличие дисциплинарного проступка, однако дисциплинарное взыскание наложено на судью не было в связи с истечением срока привлечения.

Кристина Федичкина

