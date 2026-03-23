Отремонтированный стартовый стол на Байконуре проверили «Прогрессом»

22 марта в 15:00 мск с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33». Этот пуск стал первым после восстановления стартовой площадки №31/6, поврежденной при пилотируемом запуске в ноябре прошлого года.

Как подчеркнул сразу после старта глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, этот запуск стал проверкой после ремонта стартовой инфраструктуры. «Совместные расчеты предприятий ракетно-космической отрасли отработали на пятерку. После пилотируемого запуска произошло повреждение кабины стартового стола, за два месяца наши коллеги очень быстро ее восстановили, за что им огромная признательность и благодарность»,— заявил глава госкорпорации.

Корабль доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонны груза, включая аппаратуру эксперимента «Солнце-Терагерц», предназначенного для изучения солнечных вспышек. Ученые рассчитывают, что анализ излучения в терагерцевом диапазоне поможет лучше понять механизмы возникновения вспышек и в перспективе повысить точность прогнозов космической погоды.

Вскоре после выхода «Прогресса» на орбиту NASA сообщило, что одна из двух антенн системы автоматического сближения и стыковки «Курс» не раскрылась. По данным американского космического ведомства, «Роскосмос» работает над устранением неполадки, а если сделать это не удастся, стыковка может быть выполнена в ручном режиме с борта МКС.

По словам господина Баканова, пуск носит еще и символический характер: «На ракету была нанесена эмблема Недели космоса, поэтому считаю, что с сегодняшнего запуска мы начинаем к ней готовиться». Неделя космоса приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина и впервые пройдет как ежегодное мероприятие. В ее рамках намечена серия мероприятий по популяризации космической отрасли, организатором которых стал «Роскосмос».

Дмитрий Сотак