Олег Кононенко возглавил центр подготовки космонавтов

Глава ГК «Роскосмос» Дмитрий Баканов назначил российского космонавта Олега Кононенко директором Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина. Об этом пресс-служба «Роскосмоса» сообщила «Ъ».

С октября 2025 года господин Кононенко возглавлял ЦПК в качестве исполняющего обязанности главы организации. До него пост директора занимал Максим Харламов, который работал в ЦПК с 1989 года и покинул организацию по собственной инициативе. С ноября он занимает должность замдиректора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по науке.

В 2009 году Олегу Кононенко присвоили звание Герой России. В июне 2024 года он стал первым в мире космонавтом, который суммарно провел в космосе 1 111 суток. С сентября 2023 года по сентябрь 2024-го господин Кононенко находился в своем пятом космическом полете.

3 марта 2026 года пресс-служба «Роскосмоса» сообщала, что Олег Кононенко осуществит шестой полет на МКС в рамках экспедиции МКС-77. Он должен возглавить экипаж корабля «Союз МС-31».