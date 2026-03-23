АО «Газпром-медиа холдинг»
Company profile
Основано в 1998 году для управления активами в СМИ, которые на тот момент принадлежали концерну «Газпром» (MOEX: GAZP). Основные активы получило в 2001–2002 годах от компании «Медиа-Мост». В настоящее время холдинг управляет эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! Страна», «Суббота!», «2х2»), 31 тематическим телеканалом телекомпаний «Ред Медиа», НТВ и «Матч», оператором спутникового и цифрового ТВ «НТВ-Плюс».
В «Газпром-медиа» входят производители ТВ- и киноконтента, включая «Киностудию КИТ», Comedy Club Production, Good Story Media, 1-2-3 Production и др., кинодистрибутор «Централ Партнершип», онлайн-видеосервис Premier, национальный видеохостинг Rutube, радиостанции («Авторадио», Comedy Radio и др.), издательства «Семь дней» и «Медиа Пресс». Рекламные возможности холдинга продвигает сейлз-хаус «Газпром-медиа» — «ГПМ Реклама».