Аэропорт Пулково приостановил работу

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно перестал принимать и отправлять рейсы. Незадолго до этого он перешел на особый режим работы, осуществляя рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что меры приняты исключительно для обеспечения безопасности полетов. В связи с этим в расписании возможны изменения. Пассажирам рекомендуют следить за информацией о статусе своих рейсов.

Ограничения носят временный характер и связаны с необходимостью дополнительного контроля за использованием воздушного пространства в регионе.