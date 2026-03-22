Из-за пожара в Выборгском районе пострадал один человек, 30 эвакуировали

Мужчина пострадал в результате пожара в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Еще 30 человек были эвакуированы, сообщили 22 марта в ГУ МЧС по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Сигнал о возгорании в доме 27, к.1 по проспекту Художников поступил спасателям в 12:58. В трехкомнатной квартире горела обстановка на площади 50 кв. м.

Пламя потушили в 13:21. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

От МЧС к ликвидации пожара привлекалось четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Артемий Чулков