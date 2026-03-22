22 марта отмечается Международный день безделья. Больше половины россиян в этот праздник спит, гуляет или просто ничем не занимается. День безделья придумала 16 лет назад Организация по вопросам безработицы, утверждает “Ъ”.

В этом году, по данным Superjob, четверть россиян посчитали идеальным празднованием пассивный отдых. 15% опрошенных назвали лучшим вариантом сон и прогулки. А каждый десятый предпочитает наесться или выпить. Остальные респонденты готовы в этот день заняться любимым хобби, отдохнуть на природе или почитать. “Ъ FM” спросил топ-менеджеров, как они относятся к безделью и готовы ли отметить этот праздник.

Основатель бренда Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович: «Можно, конечно, затаиться, но бездельем это не назовешь. Ведь действие или бездействие — это всегда какая-то важная составляющая. Безделье всегда случайно, а результат — всегда действие. Я все-таки за то, чтобы этот день безделья был курьезным праздником для предпринимателей, а не чем-то постоянным». Основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов: «Мне нравится философия буддизма, и там есть коннотация "делать ничего". Это более глубокий уровень безделья. Я умею и ничего не делать, и делать ничего. Это большое искусство, ключевой антистресс. А если еще забыть телефон где-то, то получается восхитительно. Вот вы мне позвонили, и я бездельничаю. Но чувство стыда всегда присутствует, так мы, предприниматели, устроены. Но я умею его игнорировать». Гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров: «У итальянцев есть термин il dolce far niente, "сладость ничегонеделания". Они вообще считают, что это высшее искусство жизни — наслаждаться моментом, расслабляться и получать удовольствие. Я могу вспомнить пандемию COVID-19, когда многие считали, что нужно не сидеть сложа руки, а пытаться создать какие-то новые форматы. Я сразу понимал, что это глупость, и в хорошем смысле бездельничал. Просто мы занимались немножко другими вещами. Когда ограничения закончились, мы продолжили работу, как ни в чем ни бывало, а люди просто потеряли время, усилия и деньги, в конце концов». Исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов: «Безделье — основа меня. Я самый ленивый человек из всех, кому вы позвонили. Мы живем в такое время, когда ты должен быть готов либо объявить себя бездельником, либо фигачить без выходных. Вы подсказали мне, что сегодня, в день, на который я запланировал очень многое, но ужасно не хочу и не буду ничего делать, я не бездельник, а просто празднующий».

По данным Superjob, только у 12% россиян безделье ассоциируется с пустой тратой времени. Каждый третий сравнивает ничегонеделание с отдыхом.

