Александр Селенков возглавил «Зенит»-2

Главным тренером «Зенита»-2 в сезоне 2026 года назначен Александр Селенков. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «ЗЕНИТ» Фото: ФК «ЗЕНИТ»

Решение о новом назначении приняло руководство «Газпром»-Академии. Вместе с обновленным тренерским штабом господин Селенков приступит к работе с командой на тренировках в академии, а затем начнет подготовку к выездному матчу 5-го тура Второй лиги А против «Динамо-Владивосток».

Александр Селенков — выпускник футбольной школы «Смена», в которой начал заниматься в 7 лет. Во время игровой карьеры выступал на позиции нападающего за петербургское «Динамо», «Эрзи» из Петрозаводска, «Луч» из Владивостока, «Елимай» из Семипалатинска, смоленский «Кристалл», петербургский «Локомотив» и череповецкую «Северсталь». В составе «Елимая» он стал бронзовым призером чемпионата Казахстана. В Академии «Зенита» Селенков работает с 2005 года, а с июля 2014 по июнь 2015 года возглавлял молодежный состав клуба.

В сезоне 2025 года Молодежной лиги «Зенит» под руководством Александра Селенкова стал победителем турнира. На посту главного тренера «Зенита»-2 он сменил бывшего игрока сине-бело-голубых Константина Коноплева.

Помощниками Селенкова назначены Дмитрий Васильев и Юрий Солнцев. Тренером вратарей остается Юрий Окрошидзе, за физическую подготовку будет отвечать Тимофей Бережков. Должность главного врача команды сохранит Дмитрий Лебедев. Аналитической работой продолжит заниматься Артем Крупский, начальником команды остается Дмитрий Беляев, администратором — Роман Абрамов.

Артемий Чулков