ФК «Урал» проиграл 2:4 в домашнем матче «Енисею» в 25-м туре Лиги Pari

Футбольный клуб «Урал» потерпел поражение от «Енисея» (Красноярск) в рамках 25-го тура Лиги Pari. Матч прошел на манеже «Урал» в Екатеринбурге и закончился со счетом 2:4 (1:1).

Матч 25 тура Лиги Pari между ФК «Урал» и «Енисеем» (Красноярск)

Фото: ФК «Урал»

Голы за «Урал» забили Сильвие Бегич (16 минута) и Евгений Харин (54). У «Енисея» дважды отличился Егор Иванов (44, 81), по одному разу — Астемир Хашкулов (84) и Александр Надольский (95).

«Урал» дважды выходил вперед, но гости смогли переломить ход встречи и одержали крупную победу. Последний мяч они забили после того, как вратарь «Урала» Иван Кузнецов на последних минутах добавленного времени выбежал в чужую штрафную и вовремя вернуться к своим воротам не успел.

ФК «Урал» пока сохранил второе место, у него 45 очков.

Следующий матч ФК «Урал» проведет 29 марта в гостях у «Родины», которая занимает третье место (43 очка).

Николай Яблонский