«Локомотив-Кубань» оставил третье место под вопросом

В матче недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань». В этой встрече фактически могла решиться судьба третьего места в регулярке. Победа «Зенита» делала бы его фактически недосягаемым для краснодарцев. Железнодорожники, однако, выдали отличный матч и, воспользовавшись ступором, в который впали хозяева в финальной четверти, победили со счетом 82:71.

Санкт-петербургский «Зенит», сталкивавшийся со сложностями в первой половине сезона, после того как команду возглавил Деян Радоньич, нашел свою игру. До воскресенья команда под руководством черногорского специалиста в девяти матчах не потерпела ни одного поражения (с учетом игры, выигранной до назначения Радоньича, но уже после увольнения Александра Секулича, победная серия растянулась на десять встреч). Еще одна победа могла принести Радоньичу и повторение рекорда Айнарса Багатскиса (латвийский специалист в сезоне-2014/15 выиграл с «Нижним Новгородом» десять первых после назначения матчей), и своего рода промежуточное достижение.

В случае выигрыша «Зенит», находящийся на третьем месте в регулярке, оторвался бы от занимающего четвертое место «Локомотива-Кубани» на четыре победы. Отыграть такой дефицит за оставшееся до конца первенства время практически нереально.

Формально особой разницы между финишем в регулярке на третьем или четвертом месте вроде бы и нет. Но в данном случае занявшая четвертое место команда в первом раунде play-off наверняка попадет на «Парму». Этого и петербуржцам, и краснодарцам по возможности хотелось бы избежать. Просто пермяки в этом сезоне уже не раз огорчали грандов, обыгрывая и ЦСКА, и УНИКС (дважды), и «Локомотив-Кубань». А те самые гранды, разумеется, не хотели бы тратить дополнительные силы на преодоление первого раунда.

Хозяева, поддержать которых пришло более 7 тыс. человек, постарались с первых минут навязать сопернику свою игру. Не без успеха. В нападении многое получалось у Луки Шаманича, равно как и у Джонни Джузэнга. Они и обеспечили петербуржцам ранний отрыв в восемь очков. Но у «Локомотива-Кубани» было чем, а точнее, кем ответить. Джеремайя Мартин меньше чем за четыре минуты набрал 10 (за матч на его счету 24 очка — лучший показатель встречи) — и уже «Локомотив-Кубань» оказался в роли лидера. Впрочем, отрыв был сугубо формальный. Да и вообще отдать по ходу трех четвертей предпочтение было совсем непросто. Это была та самая совершенно равная игра с постоянной сменой лидера.

Матч имел все шансы дойти и до по-настоящему валидольной концовки. По тому, как играли команды, казалось даже, что это неизбежно. Но в финальной десятиминутке с «Зенитом» что-то случилось.

Что именно, предстоит еще понять Радоньичу. Списать произошедшее исключительно на то, что гости еще плотнее стали играть в защите, сложно. Но как бы то ни было, а «Зенит» за восемь минут финальной четверти набрал всего 2 очка. В такой ситуации краснодарцам не составило труда оторваться на вполне комфортные семь-восемь очков, а еще ближе к сирене довести преимущество до двузначного. Когда голевая засуха «Зенита» завершилась, было уже поздно. «Локомотив-Кубань» победил со счетом 82:71 и сохранил шансы на третье место по итогам регулярки. От «Зенита» краснодарцы отстают на две победы, но у них и на один сыгранный матч меньше. Добавим, что первые две строчки занимают ЦСКА и УНИКС, которые и выявят победителя регулярки.

Александр Петров