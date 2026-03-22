В Тбилиси простились с католикосом—патриархом Грузии Илией II

Католикос—патриарх Грузии Илия II, согласно его последней воле, похоронен в воскресенье, 22 марта, в патриаршем соборе Сиони, где начиналось его патриаршее служение, сообщает Interpressnews https://www.interpressnews.ge/ru/article/173938-telo-patriarkha-ilii-vtorogo-pereneseno-v-sionskii-sobor.

В траурных мероприятиях, продлившихся несколько часов, приняли участие церковные, религиозные и мирские делегации из сорока стран мира, в том числе главы пяти поместных православных церквей. Делегацию Русской православной церкви возглавлял митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин (Тупеко). Президента РФ представлял на похоронах бывший министр культуры России Михаил Швыдкой — специальный представитель главы российского государства по международному культурному сотрудничеству. Он передал грузинскому духовенству соболезнования Владимира Путина.

В похоронной церемонии участвовал вселенский патриарх Варфоломей, прилетевший на несколько часов из Стамбула (Константинополя). «Мужайтесь, братья и сыновья, ваш патриарх и отец не умер. Он всего лишь спит. О нем сказано: покойный жив!» — заявил вселенский патриарх у гроба почившего главы Грузинской православной церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в соболезновании местоблюстителю Илии II владыке Шио назвал почившего патриарха Илию «дорогим собратом и сослужителем», выразив «самые искренние соболезнования в связи с постигшей Грузинскую православную церковь-сестру тяжелой утратой». «Почивший католикос-патриарх поддерживал традиционно добрые отношения с нашей церковью»,— подчеркнул патриарх Кирилл.

Примерно в 15:00 по местному времени (14:00 мск) траурная процессия двинулась из собора Святой Троицы в сторону Сиони. Президент, председатель парламента, премьер-министр и члены правительства, а также лидеры правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции шли пешком за гробом патриарха. На всем пути процессии вдоль дороги выстроились солдаты и офицеры Тбилисского гарнизона вооруженных сил с государственными флагами, а также тысячи тбилисцев и жителей страны. Процессия остановилась на несколько минут у здания патриархии, где находилась рабочая резиденция и опочивальня патриарха.

Непосредственно в погребении в храме Сиони участвовали только высшие иерархи Грузинской православной церкви.

Католикос-патриарх Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет от внутреннего кровоизлияния. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года.

Георгий Двали, Тбилиси