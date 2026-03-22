На Гавайях проводят эвакуацию 5,5 тыс. человек из-за наводнения

На Гавайях началось сильнейшее за последние 20 лет наводнение, вызванное проливными дождями, сообщает AP со ссылкой на местные власти. Из-за обильных осадков и затопления значительных районов острова Оаху власти эвакуировали более 5,5 тыс. человек.

Дожди продолжаются уже несколько дней, вследствие чего дороги на острове закрыты, а спасательные службы вывозят жителей из опасных зон. Пострадали дома и инфраструктура, также существует угроза новых подтоплений и оползней. По данным мэра Гонолулу Рика Бланджарда, десять человек были доставлены в больницу с переохлаждением, еще около 200 получили помощь спасателей на месте. Смертельных случаев и пропавших без вести пока не зафиксировано.

Особую обеспокоенность вызывает 120-летняя плотина Вахиава на острове Оаху. Ее состояние сейчас плачевное, и существует риск обрушения. За сутки уровень воды в плотине поднялся с 24 до 25,5 м, при этом до критической отметки осталось всего 1,8 м. Власти призвали жителей наводненных территорий перебраться на возвышенность и соблюдать осторожность.

Губернатор штата Джош Грин оценил возможный ущерб от наводнения в сумму свыше $1 млрд. По прогнозам, в ближайшие выходные на Оаху может выпасть еще 15–20 см осадков.