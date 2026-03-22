Krafton запуталась в сетях ИИ

Глава южнокорейской игровой студии послушал ChatGPT и уволил сотрудников, чтобы не выплачивать им бонус. Однако те пошли в суд и выиграли дело. Krafton купила компанию-разработчика компьютерной игры Subnautica в 2021-м за $500 млн. Руководство пообещало доплатить ее создателям еще $250 млн, если сиквел окажется таким же успешным. Новинка должна была выйти в этом году.

Но позже топ-менеджер посчитал, что если сделка состоится, то его будут считать «мягкотелым». Тогда он попросил ChatGPT придумать, как отменить ее. Нейросеть посоветовала обвинить основателей в саботаже и затем уволить. Против этого выступали юристы Krafton, но управленец их не послушал. В итоге разработчики пошли в суд и добились восстановления. Это было ожидаемым, уверен руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов:

«Subnautica — это известная игра, которая повествует о выживании, в основном в подводном мире, полном опасностей. Нужно добывать ресурсы, строить базу. Более того, игра известна тем, что в ней присутствует процедурная генерация, то есть окружение всегда, по сути, разное, создается прямо на ходу.

Применение ИИ в целом в игровой индустрии набирает обороты, от этого мы уже никуда не денемся. И касается это не только управленческих решений, но и использования технологий. Сейчас и за пределами игровой индустрии многие применяют нейросети для написания текстов, генерации изображений, а игры находятся на передовой технологий, поэтому там это активно внедряется.

В рамках создания концепта артов, написания концепций, многие генерируют текстуры. В частности, Google выпускал систему, которая позволяет получить небольшую демоверсию, просто забив промт, прописав, что нужно оказаться в каком-то конкретном мире, например, в Москве. И пользователь получает возможность побегать от третьего лица, какие-то незамысловатые механики использовать. В ближайшем будущем мы еще и не с такими новостями столкнемся».

Спор между разработчиками компьютерный игры Subnautica и Krafton получил широкий резонанс. В СМИ и соцсетях руководство южнокорейской компании критикуют не только за противоречивое решение, но еще и за то, что топ-менеджер положился на мнение искусственного интеллекта.

“Ъ FM” попросил предпринимателей и узнал, готовы ли они доверять нейросетям ответственные решения.

Владелица кондитерской студии Tortikoman Екатерина Клименко: «Настолько ответственные, конечно, нет. Я сама юрист и вопрос решу или сама, или обращусь к специалистам. Но ИИ нам, конечно, помогает, в частности, макеты делает. Есть, конечно, всякие специальные программы, но вот с нейросетями стало немножко проще. Клиенту можно наглядно показать, какой декор будет у торта. Первоначально были некоторые сложности, когда заказчики присылали нам картинки с ИИ-тортами и хотели точно такие же. Есть и очень большой минус: клиенты тоже научились пользоваться такими технологиями, и есть случаи потребительского терроризма. Люди присылают картинку с тортом, который якобы уронили, повредили или на котором смазался крем, и просят вернуть деньги и выплатить компенсацию». Владелец и соучредитель компании Mr.Doors Максим Валецкий: ««Я сторонник искусственного интеллекта, работаю с ним уже полтора года очень активно. Надо понимать, что это то же самое, что быть пилотом воздушного судна. Всегда финальное решение за капитаном, который управляет штурвалом. Ему что-то подсказывает диспетчерская, приборы и другие члены экипажа, но финальное решение принимает только командир корабля. Абсолютно то же самое с искусственным интеллектом. Это самый умный консультант. Я считаю, что профессия консультанта умерла. Но ответ нейросети очень сильно зависит, как ты поставишь перед нею вопрос». Основатель и управляющий директор компании «Валдай Роботы» Егор Бакулин: «Наша компания очень тесно работает с искусственным интеллектом. При этом я сейчас не готов давать большим языковым моделям возможность принимать стратегические решения внутри компании. С другой стороны, я использую такие технологии для решения разных рутинных задач. Например, сортировать входящую почту и звонки, полностью провести аналитику работы отделов или маркетинговые исследования. Нам сегодня не нужно такое большое количество программистов нижнего уровня, но действительно опытных сотрудников искусственный заменить не может».

Вторая часть игры Subnautica — самая ожидаемая новинка на онлайн-платформе Steam в 2026 году. В список желаемого ее добавили почти 4 млн пользователей, следует из данных аналитического сервиса Alinea Analytics. Первая часть проекта продалась тиражом в 18,5 млн копий по всему миру.

