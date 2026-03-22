Спасатели эвакуировали двух взрослых и ребенка со льда Финского залива

Со льда Финского залива в районе Дубковского шоссе эвакуировали трех человек, включая одного ребенка. Об этом сообщили 22 марта в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Накануне из-за образовавшейся на удалении около 2 км от берега промоины люди оказались отрезаны от суши. Их удалось спасти с помощью судна на воздушной подушке.

«С начала года на водоемах города зарегистрированы 11 происшествий, четыре человека погибли, 240 были спасены, в том числе шесть детей»,— рассказали в ведомстве.

Артемий Чулков