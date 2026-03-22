Песков: убийства лидеров Ирана не могут остаться без последствий

Трезвомыслящий человек не возьмется прогнозировать ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом «Вестям» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, текущая ситуация не показывает позитивных изменений, а убийства лидеров Ирана будут иметь очень глубокие последствия.

Военные действия США и Израиля против Ирана приводят к сплочению народа Исламской Республики и ее руководства, заявил пресс-секретарь. Иран достаточно активно защищается от ударов по своей территории, добавил он.

«Мы видим, что, к сожалению, война имеет тенденцию к расширению своих границ. Мы с вами знаем, что в начале этой кампании, этой агрессии, речь шла все-таки о желании сменить режим в Тегеране. Но сейчас остается ясным одно — что каждое вот такое действие приводит к большему сплочению народа Ирана вокруг своего руководства»,— сказал Дмитрий Песков.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В Кремле осудили действия Вашингтона и Тель-Авива. Газета The Wall Street Journal также сообщала со ссылкой на источники, что Россия, по данным издания, предоставляет Ирану спутниковые снимки и передовые технологии БПЛА. Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.